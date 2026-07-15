I due piloti italiani fanno i conti con gli acciacchi, Bezzecchi rimugina dopo la caduta al Sachsenring, Bagnaia si opera al bracco: tornerà in pista a Silverstone

Tre settimane di pausa, è il momento per fare le dovute riparazioni. Non alle moto, ma ai piloti. Marco Bezzecchi si era già sottoposto qualche giorno fa all’intervento alla spalla dopo la brutta caduta in Germania, ora ad andare sotto i ferri è anche Pecco Bagnaia che si è operato al braccio. Per entrambi ritorno in pista già alla ripresa a Silverstone anche se con ambizioni completamente diverse.

Bezzecchi racconta l’incidente in Germania

E’ il momento di fermarsi e recuperare. Marco Bezzecchi è dovuto ricorrere a un intervento chirurgico dopo la caduta rimediata sabato al Sachsenring ed è proprio il pilota italiano sul suo sito a raccontare quello che è successo: “Sabato nel Q2, seconda Sun, curva 7. Ho perso il posteriore a 140 all’ora. Highside, volo, ghiaia. Sono tornato ai box sul sellino di uno scooter e già sapevo che non andava. Al centro medico la radiografia ha detto quello che temevo: frattura completa e scomposta della clavicola. Sono rientrato in Italia il pomeriggio e domenica mattina il dottor Porcellini e il suo staff mi hanno operato. Ora sono già a casa. Adesso testa bassa, recupero, fisioterapia e tuto quello che serve per tornare in moto nel modo migliore possibile”.

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Il momento difficile e il campionato in bilico

Marco Bezzecchi ha cominciato questo Mondiale da dominatore. La sua Aprilia ha subito fatto capire di poter colmare il gap con la Ducati e il Bez ha cominciato a macinare vittorie e punti. Qualcuno aveva già dato per chiuso anche il Mondiale, ma poi d’improvviso la situazione è cambiata con Marc Marquez che ora ringhia come ammette lo stesso pilota italiano: “E’ stato un mese e mezzo difficile. Ungheria, Brno, Assen, Germania: quattro weekend da dimenticare, ciascuno per ragioni diverse. Fa male, non lo nego. Ma una cosa la so con certezza. E’ un momento duro ma noi siamo più duri. Niente mi fare mollare”.

Anche Bagnaia sotto i ferri: quando torna

La lunga pausa della MotoGp che resta per tre settimane ferma, permette ai piloti di rimettersi in sesto prima della seconda fase della stagione. Sono tanti i piloti che hanno bisogno di qualche piccola riparazione e tra questi c’è anche Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati è stato sottoposto “con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro presso il Policlinico di Modena – si legge nel comunicato della casa di Borgo Panigale – Approfittando della pausa estiva della MotoGp, Pecco inizierà ora il suo percorso di riabilitazione”. La MotoGp riparte nel weekend dal 7 al 9 agosto con la prova di Silverstone che vedrà anche Bagnaia ai nastri di partenza.