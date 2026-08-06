Bezzecchi fa il punto sulle sue condizioni: "Non nutro molte speranze a Silverstone". Ma promette battaglia da Aragon

Torna in gara nella MotoGP 2026 Marco Bezzecchi, dopo una serie di appuntamenti condizionati da sfortune, imprevisti e ritiri. Il pilota ha parlato delle sue condizioni fisiche e del gap da recuperare in campionato

Marco Bezzecchi aveva in mano il campionato della MotoGP 2026 e la leadership in classifica, almeno per i primi sette appuntamenti. Con cinque vittorie e due secondi posti il pilota di Aprilia stava sfruttando al meglio l’onda lunga di risultati positivi iniziati a far fruttare alla fine della scorsa stagione, ed era così diventato il punto di riferimento del Motomondiale e l’avversario da battere per tutti. Ma il suo percorso ha iniziato ad intraprendere un periplo in caduta libera: ora dopo quattro appuntamenti di fila da dimenticare, Bezzecchi vuole (e deve) raddrizzare la barra della sua stagione a Silverstone.

Le sventure di Bezzecchi negli ultimi appuntamenti della MotoGP

Le cose hanno iniziato a prendere una piega malsana a Brno, con la caduta che lo ha spinto a reagire in malo modo contro un commissario di pista che ha provato ad aiutarlo. Squalificato dalla gara della domenica, il riminese si è poi chiarito in maniera sentita con lo steward, ma da lì il karma lo ha disgraziatamente punito con la caduta ad Assen e l’infortunio al Sachsenring, con tanto di frattura scomposta alla clavicola.

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Considerando il ritiro anche in Ungheria, che ha preceduto questo trittico dell’orrore, Bezzecchi sono quattro gare che va a zero punti almeno nelle prove della domenica, racimolandole grazie alle poche Sprint fatte giusto 13 su un totale disponibile per quattro appuntamenti di 148 punti.

Il risultato è che il suo vantaggio in classifica si è ridotto drammaticamente, oltre ad essere spodestato dalla vetta dal compagno di squadra Jorge Martin. Certo, nessuno attualmente è in fuga per il titolo: la top 5 (dove Bezzecchi è attualmente quarto) vede i piloti racchiusi in uno spazio di 24 punti. È tutto insomma apertissimo, ma con certi rivali come Marc Marquez è meglio mettersi al più presto d’impegno per evitare di uscire anzitempo dalla corsa al titolo.

Bezzecchi: “Non mi sento ancora al 100%. Devo scoprire le mie sensazioni con la moto”

Lo scorso anno Bezzecchi vinse a Silverstone, quindi già questo è un balsamo per il morale. Tornato alla MotoGP dopo il recente intervento alla clavicola e anche al ginocchio sinistro, il pilota Aprilia ai media oggi ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, sostenendo di sentirsi “non troppo male”, ma non ancora “al 100% perché la spalla non mi fa molto dolore ma ho un infortunio anche al ginocchio, perciò vedremo domani”.

Bezzecchi ha già avuto comunque modo di riprendere la mano con le due ruote, anche se non si è trattato della RS-GP con cui gareggia ma della RSV4 provata a Misano la settimana scorsa. Un conto è il modello stradale, altro paio di maniche da domani il ritorno in pista con la moto da competizione. Per questo il riminese tiene l’asticella delle aspettative molto bassa, sostenendo di non avere molte speranze di vittoria nonostante il buon feeling con un circuito che gli ha regalato la prima vittoria in carriera su Aprilia. “Solo domani avrò la risposta, ora come ora non voglio pensare alle prestazioni, ma a capire che sensazioni avrò in sella”, ha aggiunto.

Asserendo poi che l’importante è ritrovare la costanza in un Mondiale dove si possono vincere o perdere molti punti ogni fine settimana, Bezzecchi ha comunque assicurato di voler dare il massimo per lottare sino alla fine. “Siamo a metà campionato, c’è ancora molta strada da fare, perciò cerchiamo di ritornare al meglio qui a Silverstone e avere un po’ più di tempo per rimettermi in forma con gli ultimi dettagli”, ha proseguito, per poi puntualizzare: “A partire da Aragon in poi sarà sicuramente una guerra”.

Silverstone rinnova con la MotoGP sino al 2028

Poi, riguardo i consigli da parte del suo pigmalione Valentino Rossi, Bezzecchi ha spiegato di averci parlato ma senza soffermarsi molto sul campionato “perché ora come ora non ci abbiamo pensato così tanto, visto che la priorità era la mia condizione fisica”.

Intanto il circuito di Silverstone sarà in calendario per altri due anni: il rinnovo sino al 2028 prosegue così l’era moderna di questo circuito nella MotoGP, ripartita nel 2010 dopo parecchi anni in cui il Gran Premio di Gran Bretagna si correva a Donington. “Sono contento di questo rinnovo e spero possa continuare ad esserci nel calendario anche per altri anni: qui c’è di tutto, dai tratti veloci alle staccate brusche, e molti cambi di direzione. È una pista davvero completa”, ha concluso Bezzecchi.