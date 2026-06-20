Bezzecchi ha un problema con le Sprint: cosa c'è dietro la caduta a Brno. Aprilia deve preoccuparsi?

Marco Bezzecchi rimedia il quarto ritiro stagionale in una Sprint Race: dopo la caduta di Brno affronta la questione con i media e spiega cosa è andato storto

Marco Bezzecchi continua ad essere leader del mondiale di MotoGP 2026, frutto di un’ottima costanza nelle prime sette gare lunghe di quest’anno. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli, e c’è un proprio un dettaglio che dovrebbe tenere in allerta il pilota Aprilia e il suo team. Il riminese infatti non trova la stessa costanza vincente nelle Sprint, e quella disputatasi oggi a Brno conferma un trend preoccupante.

L’andamento di Bezzecchi nel 2026: bene le gare lunghe, ma le Sprint sono un problema

Non parliamo di allarme a sirene spiegate, ma se si vuole ambire al titolo bisogna curare ogni singolo dettaglio. Dal primo appuntamento del 2026 in Thailandia sino alla precedente gara in Ungheria Bezzecchi ha vinto quattro gare lunghe, e in due ha chiuso al secondo posto. Nel precedente appuntamento del Balaton Park è stato centrato la domenica dal compagno di squadra Jorge Martin, finendo per la prima volta quest’anno a zero punti in un GP.

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Altro paio di maniche le Sprint: i migliori risultati ad oggi sono i terzi posti colti in Francia e in Ungheria, ma ci sono stati anche tre DNF in Thailandia, in Texas e in Spagna. Il tallone d’Achille di Bezzecchi pare siano le gare veloci, tant’è che a Brno è arrivata un’altra caduta. E un altro ritiro (siamo quindi a quota quattro nel 2026).

Perché Bezzecchi si è ritirato nella Sprint di Brno

Il riminese si è dovuto ritirare, e di nuovo ha messo a referto zero punti. Ma questa volta non è stato vittima delle manovre o degli impicci altrui: galeotta fu infatti la scivolata nel penultimo giro.

Bezzecchi ai media ha ammesso di aver avuto delle difficoltà nella gara veloce, vinta da Bagnaia. “E quando meno me lo sarei aspettato ho fatto un piccolo errore e sono caduto. Prima di allora stavo gestendo bene la gara, perciò quell’incidente mi ha un po’ sorpreso”, ha affermato il pilota Aprilia, non cercando alcun tipo di scusa ma anzi, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Ma a suo dire oggi non si poteva spingere di più, giacché non si sentiva neppure in ottima forma. Non ha aiutato la gomma media al posteriore (Bagnaia ha dominato con la soft, per dire), una scelta che ha contribuito al risultato deludente di oggi. “Se non altro, abbiamo ricavato delle buone informazioni per domani”.

Va detto che Bezzecchi è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla gamba patito nell’incidente di Balaton Park: “Ma tutto sommato la cosa è sotto controllo, non sono peggiorato, sto più o meno come ieri”.

“Non capisco perché il sabato faccio fatica”

Ma perché nelle Sprint continua a fare fatica, alla peggio ritirandosi e alla meglio arrivando sull’ultimo gradino del podio? Lo stesso Bezzecchi ha ammesso di non avere una spiegazione chiara al riguardo: “Per qualche ragione il sabato accuso la fatica. Inizialmente pensavo che un errore o due potevano andare bene. È andata così ormai, ma sono un po’ triste. Non posso far altro che pensare a domani e cercare di chiudere al meglio questo fine settimana”. Poi l’ammissione: “Siamo consci che non siamo i più veloci al momento, però non significa che molleremo”.

La Ducati intanto sta recuperando terreno, giacché solo a Balaton un pessimo cliente per gli Aprilia quale potrebbe essere Marc Marquez ha recuperato 30 punti su Bezzecchi, e dopo la Sprint di Brno è quinto a -65. Bagnaia, dopo il successo odierno, è distante 69 lunghezze, iniziando ad imprimere pure lui la pressione sugli Aprilia. Parlando dei ducatisti, più in alto troviamo Fabio Di Giannantonio, a -36 da Bezzecchi.