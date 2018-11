Bezzecchi: "Siamo andati sempre meglio"

A pochi giorni dall’epilogo del Mondiale delle Moto3 che lo ha visto grande protagonista Marco Bezzecchi ha iniziato la sua avventura nelle Moto2 con il Red Bull KTM Tech3.

Il riminese, 20 anni da poco compiuti, ha girato sulla pista di Jerez insieme al compagno Philipp Öttl e ai futuri avversari.

"E' stata abbastanza buona come giornata – ha raccontato -. Abbiamo lavorato molto sulla moto perché all'inizio la posizione di guida e il bilanciamento del mezzo non combaciavano. Alla fine siamo andati sempre meglio. Sfortunatamente la temperatura della pista è diminuita molto quando abbiamo trovato le nostre migliori condizioni della giornata, comunque abbiamo scoperto molti dettagli importanti per sabato. So anche che devo migliorare molto il mio stile di guida".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 18:20