Bezzecchi: "Stiamo migliorando"

Il centauro del Team Tech3 KTM Marco Bezzecchi ha commentato così il suo quattordicesimo tempo nelle qualifiche ufficiali di Moto2.

"Ci sono stati alcuni piccoli miglioramenti, ma quando stavo per fare il tempo sono stato bloccato dal traffico negli ultimi due settori. Comunque la moto sta migliorando, in ogni sessione mi sento sempre meglio. In gara sarà importante essere davanti e osservare i piloti più esperti per imparare da loro. La squadra ha fatto un ottimo lavoro".

SPORTAL.IT | 09-03-2019 18:00