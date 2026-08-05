Bezzecchi, tanta voglia di ricominciare: "Non sono al 100%, ma ho buone sensazioni". Pure Martin è bello carico

A Silverstone in casa Aprilia le attese saranno rivolte sia sulle prospettive di allungo in vetta al mondiale di Martin sia alle velleità del rientrante Bez.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Le vacanze stanno per finire, e Marco Bezzecchi non potrebbe essere più contento. Lui che quest’anno l’estate se l’è goduta veramente poco: la caduta di Assen prima, l’affannosa rincorsa per tornare in sella al Sachsenring, con la batosta della caduta del venerdì che l’ha costretto a rinunciare al fine settimana. Adesso però si resetta tutto: a Silverstone il Bez vuol tornare a fare la voce grossa, un po’ come gli è riuscito (e fin troppo bene) nella prima parte di stagione. “Intanto speriamo che la visita di controllo dia parere positivo, perché ho una voglia matta di tornare a correre”, spiega il riminese. Che pur essendo il pilota più vincente della stagione (4 successi domenicali) è sceso al quarto posto in classifica, a 22 punti dal compagno di garage Jorge Martin (che di successi “pieni” ne ha appena uno).

Finalmente la pista: “Non era l’estate che volevo…”

Il tracciato britannico storicamente è favorevole all’Aprilia, e già questa parrebbe essere una buona base di ripartenza. “Ho trascorso una pausa estiva diversa dalle abitudini, e sicuramente diversa da come me la sarei voluta immaginare. Ho voglia di tornare in sella e rimettere la RS-GP26 dove più le compete, cioè davanti a tutti. Chiaro che non potrò essere ancora al 100% della condizione, ma la voglia di ricominciare è talmente forte che basta e avanza come motivazione”.

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Con Ducati tornata competitiva praticamente in ogni condizione di pista e con Martin che nel frattempo ha dimostrato di aver trovato il giusto feeling con la moto, per Bezzecchi gli scenari sono notevolmente mutati rispetto a inizio stagione, quando ha letteralmente dominato le prime gare, pagando dazio semmai a qualche zero di troppo nelle sprint. E proprio la gara del sabato rappresenterà un primo test importante per capire a che punto del percorso di completa guarigione è arrivato il pilota romagnolo, che deve inseguire in classifica anche Ogura e Marquez, tornato prepotentemente in corsa per l’iride.

Martin vuol allungare in vetta al mondiale

L’Aprilia comunque a Silverstone può aspettarsi tanto anche da Jorge Martin, che dopo un avvio di stagione in sordina ha decisamente cambiato marcia, approfittando anche dei problemi incontrati dal compagno di squadra. Quasi come se l’annuncio del passaggio in Yamaha a fine stagione avesse prodotto una scossa nella mente dello spagnolo, che peraltro vinse il mondiale con Ducati nel 2024 sapendo che a fine stagione sarebbe comunque passato ad Aprilia.

“La pausa estiva è stata molto positiva per me, perché mi ha permesso di riposare tanto, ma anche di dare spazio all’allenamento. Ho fatto pure una bella pedalata assieme ai miei amici, una cosa che sognavo di fare da tanto. Ci aspetta una seconda parte di stagione entusiasmante, nella quale cercheremo di dare il massimo. Silverstone mi piace, qui ho tanti bei ricordi e spero di poter regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.