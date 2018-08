Bezzecchi vince e allunga

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Austria e dà un colpo alla classifica di Moto3. Il centauro della KTM si impone a Spielberg davanti ad Enea Bastianini e al rientrante Jorge Martin: in classifica generale allunga così a +12 sullo spagnolo e a +37 su Fabio Di Giannantonio.

Bezzecchi, che ottiene la seconda vittoria stagionale, resta in testa per quasi tutta la gara ed è protagonista di un bel duello con lo stoico Martin, che rientrava ad appena una settimana dalla frattura al polso sinistro. Tra gli altri italiani, quinto posto per Lorenzo Dalla Porta, nono Tony Arbolino. Fuori dai primi venti Antonelli e Bulega.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 12:10