Biaggi: "Ammiro Valentino Rossi"

Intervistato dal giornale spagnolo AS, Max Biaggi ha commentato i due podi consecutivi di Valentino Rossi: “Ha fatto una grande cosa, dimostrando di essere un campione”.

“Siamo ancora alla terza gara e fa piacere vedere che Vale è ancora in grado di lottare per vincere. Ora vedremo se può inserirsi nella lotta per il titolo, il suo passo è buono. Valentino ha tutta la mia ammirazione per quello che ha fatto”.

Chiosa su Marquez: “Può capitare di chiudere delle gare con zero punti, ed è più difficile digerire il ritiro se sei primo. Marc però saprà come andare avanti e secondo me è il grandissimo favorito”.

Valentino Rossi aveva commentato così il secondo podio: “Il campionato è apertissimo, speriamo di lottare fino alla fine, la Yamaha deve migliorare durante la stagione, cosa che non abbiamo fatto negli ultimi anni. Ora il gruppo è unito e la Yamaha è capace di fare una moto per vincere il mondiale”.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 14:48