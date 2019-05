Biaggi: "La MotoGp più bella di sempre"

Max Biaggi intervistato mercoledì mattina in diretta ai microfoni di 'Non Stop News' su RTL 102.5 ha parlato di calcio e, naturalmente, di moto. "Mi dispiace molto che De Rossi lasci, è stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo, è il nostro capitan futuro – ha detto da tifoso romanista -. Credo che Daniele si senta ancora calciatore e non si sentisse pronto a fare un ruolo più istituzionale e io seguo il suo pensiero, sono dalla parte dello sportivo. Ci mancherà perché lo vedremo giocare sicuramente sotto un altro colore, e dispiace non averlo".

"Ayrton Senna era un trascinatore, nelle moto mi è sempre piaciuto Kevin Schwantz perché era fuori dagli standard e mi piace anche Marc Marquez quando fa certi numeri: sembra guidare un mezzo da motocross. Quando è dietro ai nostri, come Dovizioso e Rossi, ti dà limpressione che ci proverà. E' la MotoGp piu bella di sempre, il risultato non è mai scontato, anche se Marquez è solido. Speri sempre che possa essere il tuo anno, magari a fine carriera c'è qualche rammarico. Pedrosa è stato sfortunato, ha avuto sempre grandi campioni come compagni"

SPORTAL.IT | 15-05-2019 11:16