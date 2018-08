Biaggi: "La vera sorpresa è Lorenzo"

Max Biaggi in un'intervista ad As ha applaudito i piloti Ducati per la doppietta di Brno: "È stata una bella gara, molto divertente da guardare. Andrea era in controllo, ha mantenuto il suo ritmo. Stava aspettando l'ultimo giro e aveva tutto sotto controllo. Non mi spiego come abbia avuto questa metamorfosi, ora è un pilota molto sicuro di sé".

Ma la vera sorpresa della Repubblica Ceca è Lorenzo, battagliero come non mai: "Per me è stato la sorpresa del gran premio, ci ha divertito molto, specie nelle staccate. E a fine gara mi ha detto: 'Hai visto? Non sembrava Jorge Lorenzo in frenata, no?'".

SPORTAL.IT | 07-08-2018 11:00