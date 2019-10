Biaggi: "Non ho aperto un team per fare marketing"

Max Biaggi in un'intervista a Gpone.com ha fatto un bilancio della sua prima stagione come proprietario di un team. In Moto3, il suo pilota, Aron Canet, sta lottando con Dalla Porta per l'iride e il Corsaro non può che essere orgoglioso: "Ha fatto due zeri nelle ultime gare ma non è mai stato un suo errore, lo hanno sempre fatto cadere. Chiamateli incidenti di gara o sfortuna, il fatto è che ora si trova a 22 punti e non sarà semplice".

"Come mi sono trovato in questo nuovo ruolo? Quando sei nel mondo delle corse l'unico obiettivo dal pilota alla Casa deve essere quello di vincere, solo vincere. Io voglio solo quello e non per fare marketing o coltivare ragazzi che poi un giorno saranno piloti, a me interessa vincere oggi. Quello che voglio fare è dare una rifinitura a chi ha già il potenziale per vincere".

SPORTAL.IT | 18-10-2019 12:18