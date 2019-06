Bianchi: "Al Taliercio l'ultima così"

Egidio Bianchi, il presidente LBA, analizza il 'Taliericio', che sabato sarà teatro della sfida decisiva per lo scudetto tra Reyer e Dinamo: "Non è ancora attrezzato per un ambiente confortevole – dice a ‘La Nuova Sardegna’ -. Al di là del progetto che la Lega porterà avanti, per il Taliercio sarà l’ultimo anno in cui avremo temperature simili".

"I lavori di adeguamento cominceranno subito dopo il campionato e questo ci da un po' di tranquillità per il prossimo futuro. Il nostro obiettivo è quello di creare degli ambienti che possano garantire la possibilità di godere al meglio il grande spettacolo del basket" aggiunge Bianchi.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 18:14