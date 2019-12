Bianconero verso la Premier, i tifosi: "Cediamolo subito”

Per molti tifosi e addetti ai lavori è il centrocampo il vero problema della Juventus di Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Chelsea e Napoli, infatti, non avrebbe a disposizione uomini adatti al suo gioco, soprattutto nel ruolo di interni: Aaron Ramsey sarebbe anche un centrocampista valido per il 4-3-3 sarriano, ma le condizioni fisiche altalenante l’hanno tenuto lontano dalla formazione titolare; Adrian Rabiot, invece, è finora la grande delusione della stagione bianconera.

PROBLEMA RABIOT. Il francese tarda a mostrare reali progressi e per caratteristiche tecniche non pare adatto a giocare in una mediana molto dinamica, come il gioco di Sarri richiede. Ecco perché le voci provenienti dall’Inghilterra di una sua possibile partenza a gennaio hanno acceso il dibattito tra gli juventini.

Rabiot piace in Premier League e sono molti i tifosi disposti a lasciarlo partire: secondo la stampa britannica, la Juventus si accontenterebbe di una proposta da 15 milioni di euro.

SI ALLA CESSIONE. “È arrivato a parametro zero quindi anche 10 milioni sono sufficienti, è scarso e lento come un bradipo!”, l’opinione di Marco, che su una delle pagine Facebook dedicate al tifo bianconero spinge per la cessione del francese.

“Sì, ma chi glieli dà 7 milioni per lo stipendio? Io dico nessuno”, replica scettico Simone. Eric, invece, suggerisce alla Juve di chiedere una cifra molto più alta per Rabiot: “vale minimo 50 milioni perché non è ancora nel suo momento migliore”.

“Mamma e che scarso… – il commento di Mario – iniziamo a portare gente da Juve come Kantè o Pogba: via Rabiot, Matuidi, Betancur, Ramsey: solo così si può vincere”.

Ma tra i bianconeri c’è anche chi è contrario alla cessione di Rabiot, come Nima: “Non lo cederei, ce lo siamo tenuti nel periodo peggiore, ora può migliorare fisicamente dopo tanta inattività e dimostrarsi un buon giocatore. Salvo offerte importanti e giocatori top nel mirino lo terrei almeno fino a fine stagione”.

SPORTEVAI | 27-12-2019 11:09