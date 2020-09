Biasin all’attacco di Lautaro, gli interisti applaudono 

Dopo il Barcellona, il Real Madrid: le big di Spagna continuano a mostrare interesse verso Lautaro Martinez e la sensazione è che, se non ci fosse stato il Covid-19 a complicare i piani finanziari dei due club, l’argentino sarebbe probabilmente già in viaggio verso la Liga.

A oggi, invece, la sua permanenza in nerazzurro è sempre più probabile: l’Inter ha smentito qualunque genere di trattativa con il Real per Lautaro e trovare un altro attaccante di pari livello a una settimana di inizio dal campionato non sarebbe affatto facile per Marotta e Ausilio.

La stoccata di Biasin a Lautaro

Tra gli osservatori del mondo nerazzurro, però, c’è anche chi sospetta che dietro le voci riguardanti il Toro ci sia anche la volontà del giocatore di lasciare Milano. Su Twitter Fabrizio Biasin ha fatto notare la cosa, scoccando una frecciata all’entourage dell’attaccante.

“L’Inter, ad oggi, esclude ogni genere di contatto con il Real Madrid per Lautaro Martinez – scrive il giornalista su Twitter -. Probabile, invece, che gli agenti del giocatore stiano facendo il giro delle sette chiese qua e là per l’Europa”.

I commenti dei tifosi nerazzurri

Il giornalista, insomma, dà voce ai tanti tifosi a cui non è piaciuto sentire il nome di Lautaro accostato a un’altra squadra. “Però a questo punto se i procuratori fanno il giro delle 7 chiese, vuol dire che Lautaro se ne vuole andare”, spiega Mauro. “Allora proprio non ci vuole stare a Milano…”, aggiunge amaro Davide.

Per Chris, invece, quella degli agenti di Lautaro è solo strategia: “I procuratori cercano solo di far aumentare l’offerta di rinnovo all’Inter, ipotizzando pseudo offerte, vengono pagati per questo… può funzionare o no, si vedrà a breve”. Francesco, invece, è già stanco: “Giocatore bravissimo, ma se doppiamo entrare in un nuovo loop di gente che gioca tenendo il muso se ne vada subito. Basta psicodrammi”.

Raffielino chiede una scossa da parte di Lautaro: “Male male questo atteggiamento del giocatore che non prende le distanze dal suo entourage…”. Infine c’è chi progetta la cessione dell’argentino, come Luigi: “Scusatemi, ma come vedreste una cessione di Lautaro, lautamente pagata, con conseguente acquisto di Kanté, Vidal e attaccante, e avvicinamento (da trequartista) di Eriksen a Lukaku?”.

SPORTEVAI | 15-09-2020 08:23