Biasin teme per il derby: “Sempre più geniale"

Un momento molto delicato per il calcio italiano come per quello di molti paesi in giro per il mondo. E in una situazione del genere la pausa per le nazionali non arriva assolutamente nel momento più propizio. I viaggi e i contatti con giocatori di altre squadre rischiano di far alzare la curva dei contatti e di mettere a rischio molte gare.

L’attacco di Biasin

Il giornalista Fabrizio Biasin si è dichiarato sin da subito contrario a questa sosta per le nazionali soprattutto in questa fase della stagione e per partite che hanno anche una scarsa rilevanza dal punto di vista dei risultati. E l’ultimo caso di positività getta un’ombra ancora più lunga su questa situazione che rischia di diventare un problema non solo italiano ma anche internazionale come ha dimostrato il caso della nazionale Under21.

“Antonin Barak dell’Hellas Verona è risultato positivo dopo i test effettuati durante il ritiro della nazionale della Repubblica Ceca – scrive su Twitter Biasin che continua – Sempre più geniale questo turno di pausa per le nazionale”.

Tifosi in apprensione

Dopo la mancata disputa della gara tra Juventus e Napoli, anche i tifosi italiani cominciano a guardare con preoccupazione alla situazione calcio. In Italia, come in tantissimi paesi in Europa, la curva dei contagi è salita in maniera decisa e torna a farsi strada la parola lockdown così come successo nello scorso mese di marzo. Una paura che attanaglia i tifosi di calcio che rischiano di vedere un nuovo stop al campionato.

La reazione dei social

Sul web i tifosi di tutte le squadra si scatenano e ovviamente torna a galla la questione Juve-Napoli con Mariano che chiede immediatamente: “3-0 per la Juve”. C’è invece chi prova a ragionare seriamente e propone una soluzione seria a lungo periodo: “Sarebbe tutto così semplice, le gare delle nazionale tutte concentrate in giugno con ciclo quadriennale. E niente stupidaggini tipo Nations League e Confederations Cup”. Anche Rudi, tifoso del Milan, è critico: “Una cosa completamente inutile, in questo periodo storico era giusto che tutti i giocatori restassero nella propria squadra, dove erano più monitorati e soprattutto non entravano in contatto con altri giocatori di altri campionati e nazioni, per fare delle amichevoli poi”.

SPORTEVAI | 11-10-2020 08:53