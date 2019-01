Biasin: All’Inter troppi pensano sia comodo arrivare terzi

Tutti sotto accusa. Spalletti, i giocatori, i dirigenti che sbagliano il mercato. E’ caos totale in casa-Inter dopo la sconfitta di Torino. Ad accendere la miccia sui social è Fabrizio Biasin. Il giornalista di Libero ritiene che la mancanza di un obiettivo da raggiungere sia uno dei problemi e scrive su twitter: “C’è un sacco di gente che crede alla favola “tanto il terzo posto dell’#Inter è comodo” e il problema è che molti tra questi scendono in campo. Inaccettabile”. I follower lo seguono nelle critiche ed è un fiume di polemiche: “Mi sta passando la voglia di seguire queste partite disgustose. Ma siamo sicuri che si allenino durante la settimana?”. Il fuoco di fila è lungo: “Qui non si parla solo di rosa, io ancora oggi mi chiedo se hanno degli schemi di gioco o ognuno decide quello che deve fare. ZERO gioco ZERO idee, mi dispiace per Skriniar e Icardi che davvero meriterebbero di più”.

TUTTI SOTTO ACCUSA – C’è chi condanna il mercato: “Sì, però de Vrij ha giocato 1 anno e mezzo con infiltrazioni al ginocchio, Vrsaljko aveva già problemi al ginocchio e faceva panchina a Madrid, Asamoah è un parametro zero della Juve, di Nainggolan si sapeva tutto…. ecc ecc. Anche l’affare Godin è una nuova follia”. Nessuno riesce a trovare motivi di ottimismo: “Brozovic è così abbandonato che ormai ci ha rinunciato pure lui. Oggi c’era un vuoto imbarazzante e questi pensano a Carrasco e Perisic”. Prevale la rassegnazione: “Sconfitta annunciata. La squadra è senza veleno e carattere. Si giochicchia tanto lo stipendio é sicuro. Perché sputare sangue x vincere? Oggi mi vergogno di essere interista!!!”.

SPALLETTI-OUT – Ovviamente nel calderone tra i primi responsabili c’è il tecnico: “Squadra impresentabile. Se dopo un anno e mezzo questo è il risultato del “progetto Spalletti” non possiamo fare altro che dichiararne il fallimento!”. Sotto accusa il modulo visto ieri: “Lautaro è giocatore d’area. Quando finalmente Spalletti decide di farlo giocare titolare cosa fa? toglie gli esterni e si affida ai cross di D’Ambrosio e Dalbert!!! “. L’ultima riflessione è sull’aspetto atletico: “Vedo un grosso grossissimo problema fisico, sono lenti, svagati, molli, arrivano sempre in ritardo e ovviamente NON GIOCANO!!! Mi meraviglio davvero, uno stato fisico così deprimente….”. La soluzione la suggerisce infine un tifoso: “Guardate lo United (Mourinho respect)…. Non è troppo tardi per evitare di buttare la stagione basta cambiare…. “.

SPORTEVAI | 28-01-2019 09:37