Biasin attacca gli arbitri, i tifosi della Juve si ribellano

Anche durante la sosta possono scattare polemiche feroci. Succede – e anche spesso – dalle nostre parti. Stavolta a riaccendere la miccia è Fabrizio Biasin che ipotizza una gestione poco equilibrata e uniforme dei cartellini da parte degli arbitri. A vantaggio di chi? Ma della Juventus di chi se no?

LA POLEMICA – La firma di Libero, noto simpatizzante dell’Inter, parlando a Radio sportiva va a ripescare alcuni episodi di Juventus-Milan di domenica scorsa per lanciare un sasso nello stagno.

LE PAROLE – Dice Biasin: “Juve-Milan della settimana scorsa mi ha fatto pensare a livello di gestione dei cartellini gialli: quelli del Milan c’erano tutti, alla Juventus ne sono stati risparmiati alcuni e questo ha condizionato la partita, anche se non credo alla malafede”.

LE REAZIONI – Immediate le reazioni dei tifosi bianconeri che hanno precedenti freschi da rinfacciare al giornalista: “In Inter-Juventus , cartellini risparmiati all’Inter, ma il risultato è stato 1-2; Dybala Higuain, gli brucia ancora” o anche: “INTER-JUVENTUS; 22 falli dell’Inter, 2 ammoniti, 8 falli della Juventus 3 ammoniti. Hai dei commenti da fare in merito??”.

L’IRONIA – Fioccano commenti ironici: “Partita falsata. Anche far entrare Dybala secondo me è irregolare, poi andava espulso Ronaldo perché ha imprecato in portoghese” o anche: “Dopotutto se il Milan e il Napoli non vincono più uno straccio di partita è colpa della Juve. Mi pare chiaro”.

MALAFEDE – C’è chi scrive: “Certamente, Biasin non crede alla malafede però butta li il seme che germoglierà in migliaia di persone. Cosi si crea la cultura che c’è in Italia. Appena sono rientrati nella lotta scudetto molti interisti hanno perso questa qualità. Fuori di testa”.

LA RABBIA – Un altro tifoso bianconero osserva: “Ma per cortesia… Cominciasse a guardare in casa sua, a partire da Barella che spesso e volentieri le partite non avrebbe dovuto finirle. Quando si comincia con la gestione dei cartelli vuol dire che non si sa proprio a cosa attaccarsi..”.

A FAVORE – Poche, ma ci sono, le voci che concordano con Biasin: “Lo sai benissimo anche tu che le partite si decidono anche così… anche se non puoi dirlo pubblicamente” e infine: “Gli juventini subito intervengono offesi. Ha espresso un’opinione legittima e non ha parlato di malafede”.

SPORTEVAI | 17-11-2019 09:36