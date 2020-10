Biasin: Avete capito ora con chi è arrabbiato Gattuso?

Un provvedimento che fa da precedente e da deterrente ma che non smette di far discutere da ieri pomeriggio. La decisione del Giudice Sportivo di punire il Napoli con lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione per non essersi presentato a Torino dove lo aspettava la Juve è argomento di polemiche velenose e commenti di ogni tipo. In attesa dello scontato ricorso del club partenopeo arrivano reazioni variegate da addetti ai lavori e tifosi. Anche Fabrizio Biasin prende posizione e identifica il vero colpevole in De Laurentiis.

Per Biasin la colpa è solo di De Laurentiis

La firma del quotidiano Libero scrive su twitter: “Il giudice sostiene che il Napoli abbia deciso prima dell’Asl di non andare a Torino. A questo punto un tifoso del Napoli non se la deve prendere con lui, il giudice, semmai con chi ha scelto di “togliere” a Gattuso una partita tutt’altro che scontata. secondo voi in questo momento, con chi è inc… Gattuso?”.

Poi aggiunge: “Sto dicendo che il Giudice ha scritto delle cose e a quelle dobbiamo attenerci. Lì c’è scritto che il Napoli poteva andare a Torino e ha scelto di non farlo ma posso garantire che Gattuso sarebbe andato volentieri a giocare la partita. E giustamente, aggiungo io”.

La reazione dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni sui social: “Gattuso da vero uomo di campo e di sport sarebbe andato a Torino anche a piedi pur di giocarsi la partita, purtroppo non ha fatto i conti di essere andato in una squadra di furbi… Secondo me ha già le valige pronte” o anche: “Gattuso l’avrebbe vinta. Se il tifoso napoletano avesse un minimo di senso critico se la prenderebbe con De Laurentis”.

Il caos regna sovrano sul web in merito a Juve-Napoli

I pareri pro e contro si accavallano da ore: “Secondo me nessuno di voi ci ha capito nulla in questa storia. Se c’è stata volontà di non andare a Torino, non è stato per non giocare con la Juve, ma per salvaguardare i giocatori che a rischio di positività dopo il Genoa, sarebbero poi partiti per le nazionali” o anche: “Quindi si fa il processo alle intenzioni? Nessuno vietava di prenotare un altro volo se pure questo si rivelasse vero. Mai visto un processo basato sulle intenzioni”.

C’è chi scrive: “Lo sanno anche i bambini di 3 anni che ADL non voleva giocare con 2 positivi e Insigne infortunato, allora ha chiamato De Luca. “Che facimm’ uagliò?” “Tutt’ appost’, stai senza penzieri “. I bambini lo sapevano”.

Infine la chiosa: “Ma in tutto questo risulta palese il fatto che nonostante l’ASL abbia impedito ad alcuni giocatori di non partire, il Napoli avrebbe potuto mandare quelli della Primavera che erano a Lecce e che non erano sottoposti ad alcun divieto e obbligo di isolamento ??”.

SPORTEVAI | 15-10-2020 09:07