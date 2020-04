Biasin: Ci hanno detto come finirà e sui social è polemica

Il calcio italiano potrebbe fermarsi definitivamente. La stagione 2019/2020 arriverà molto probabilmente a una chiusura anticipata. Ancora non ci sono gli annunci ufficiali ma sembrano essere queste le intenzioni del governo che non ritiene possibile un ritorno in campo.

Biasin lancia l’accusa: “Straordinario capolavoro italiano”

Dalla sua pagina Twitter, il giornalista Fabrizio Biasin attacca duramente la mancanza di comunicazione dei vertici governativi e del calcio italiano: “Praticamente sono riusciti a dirci che il calcio non continuerà ma senza dircelo ufficialmente: straordinario capolavoro italiano”.

Biasin è stato tra gli addetti ai lavori sempre nella corrente del “fermiamo tutto” e qualche tifoso glielo fa notare: “Ci sono in ballo 300mila posti di lavoro – dice il giornalista – Non c’è nulla da festeggiare, bisogna solo rendersi conto della situazione e sperare che qualcuno abbia il coraggio di esporsi”.

I tifosi: “Negli altri paesi come faranno?”

Il tweet di Biasin genera polemica con i tifosi che si dividono tra quelli che speravano in una ripresa e chi invece approva la scelta di non tornare in campo: “Festeggerai la chiusura del campionato come la vittoria di un Mondiale? – commenta Andrea che continua – Evidentemente in Svizzera, Germania, Inghilterra e forse persino in Spagna il coronavirus non esiste. Chiudere tutto è la decisione più facile per chi non sa fare niente”.

Fermarsi? La soluzione più giusta

Ma la gran parte dei tifosi si rende conto che probabilmente non c’è mai stata veramente la possibilità di tornare in campo in questa stagione: “Non c’è mai stata la vera intenzione di tornare a giocare – scrive Francesco – Ora però la gente deve capire che ci saranno danni devastanti e che ci sarà un ridimensionamento totale”.

Il caso Dybala

A mettere quella che sembra la parola fine sul campionato potrebbe essere stata la notizia riguardante Paulo Dybala. Il calciatore argentino della Juventus a distanza di 40 giorni dopo aver scoperto la positività è infatti risultato positivo anche al quarto tampone mettendo in evidenza una situazione impossibile da far coincidere con un ritorno sul terreno di gioco.

SPORTEVAI | 30-04-2020 08:27