Biasin contro l'Uefa: Basta mentire ai tifosi

La situazione che si sta vivendo nel mondo dello sport, non solo il calcio, è davvero paradossale. Nella giornata di ieri è arrivata la decisione della Uefa di rinviare gli Europei di calcio dal 2020 al 2021. Una decisione che il massimo organismo di calcio europeo non avrebbe mai voluto prendere ma che si è resa necessaria per provare a salvare il salvabile. Con i campionati fermi già da settimane e molte partite ancora da giocare, l’Uefa prova a dare alle federazioni nazionali una finestra per farlo.

Ma quello della Uefa è un tentativo, non si sa infatti se la scelta di rinunciare alla disputa degli Europei servirà per finire i campionati o le manifestazioni europee. Si tratta appunto di un tentativo come sottolinea il giornalista Fabrizio Biasin su Twitter: “Euro2020 diventa Euro2021, giusto così. Si dice “per terminare i campionati”. Meglio dire “per provarci”. E in ogni caso, salvo miracoli, sarà ancora tutto a porte chiuse. Insomma non si fa per lo sport, ma per i contratti, ed è normale, basta non fare finta di niente”.

Per i tifosi in questo momento il calcio è l’ultimo dei pensieri, la speranza è quella di riuscire ad uscire da questa situazione di crisi il prima possibile e tornare a una vita normale, ma in quest’ultima appunto c’è anche il calcio: “Oggi interessa niente a nessuno. Ma è assolutamente normale però che una istituzione pensi a come ricominciare dopo che questa situazione sarà alle spalle, il che però non significa forzare la mano. Lo sport riprende quando per condizioni le consentiranno”. E c’è anche ci propone una situazione più drastica: “Interessa solo ai club perché ci sono 200 milioni da spartirsi, se annullassero sine die, come buon senso consiglierebbe, hanno calcolato che il 75% delle società professionistiche fallirebbe. Sarebbe un’ottima possibilità per far ripartire il calcio da 0. Un po’ più pulito”.

E sono tanti i tifosi che in questo momento non vogliono sentire parlare di vittorie, trofei e festeggiamenti. Le ultime di settimane di campionato e la gestione dell’emergenza hanno creato molti malumori e quando si ricomincerà è difficile che la situazione sarà cambiata: “Ormai è palesemente diventato un problema di gestione economica, non di gestione sportiva. Mi chiede infatti chi alla fine della fiera alzerà trofei nazionale e internazionali, si sentirà veramente un vincitore”.

