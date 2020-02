Biasin darebbe un Oscar che fa infuriare i tifosi del Napoli

Teoricamente se c’è una squadra che sarebbe stata danneggiata dall’arbitro ieri a San Siro è il Napoli, visto che quel mani di De Vrij in area poteva legittimamente determinare un rigore per gli azzurri, eppure il più nervoso ieri è sembrato Conte (assieme ad Oriali). Uno scalmanato il tecnico dell’Inter, che si è preso anche un’ammonizione (senza per questo smettere di protestare e inveire su Calvarese). A fine gara l’allenatore nerazzurro ha liquidato nervosamente l’argomento (“non ne parlo, non mi interessa”) ma il suo show in panchina è rimasto negli occhi di tutti.

LA DIFESA – Dalla sua parte si schiera Fabrizio Biasin che su twitter attacca energicamente Calvarese per le due decisioni durante la partita ed anche per il suo atteggiamento in campo (“vuoi fare il fenomeno” gli ha urlato Conte).

IL TWEET – La firma di Libero scrive: “Un arbitro che vuole vincere l’Oscar come miglior attore protagonista non è mai un buon arbitro”.

LE REAZIONI – Fioccano reazioni nervose, soprattutto da parte dei tifosi del Napoli: “Um tiro in porta ed è colpa dell’arbitro. Invece il giornalista tace sulla condotta di un signore dirigente Inter e della Nazionale che in ogni partita inveisce protesta impunemente contro l’arbitro. Siete sempre voi, gli onesti” o anche: “Piuttosto vedo Oriali (tesserato FIGC) protestare ogni partita. Situazione abbastanza surreale direi”.

L’ERRORE – C’è chi scrive: “Basta che Conte faccia il pagliaccio saltando in panchina, insultando chiunque, e date per assunto che avesse ragione. Ma non capisco cosa abbia sbagliato Calvarese, a parte non aver espulso Conte dalla panchina” oppure: “Conte vi è già entrato nelle vene…protestate sempre,sul niente.. “.

IL FENOMENO – Il mondo del web è compatto nelle critiche: “Mi dica una cosa Biasin,esiste un’altra società al mondo che oltre all’allenatore a bordo campo ha qualcun’altro libero di scorazzare? Libero e impunito? Esiste un’altra società al mondo che lo ha? Esiste un’altra società al mondo in cui quella figura lavora anche per la nazionale? ” e infine: “Esatto…fa il fenomeno, va lì verso la panchina, parla parla e poi da un giallo a Conte…un giallo…un giallooo…ma parla meno e dagli subito il rosso, a Conte e pure ad Oriali, due fomentatori seriali!!”.

SPORTEVAI | 13-02-2020 10:01