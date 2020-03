Biasin elogia il bianconero, i follower si indignano

In tempi di lotta al virus, è piuttosto sgradevole assistere al teatrino tra presidenti e calciatori riguardante il possibile taglio degli stipendi. Al contrario, quei giocatori che si segnalano per gesti di solidarietà o che sono pronti a rinunciare a parte dei propri lauti ingaggi non possono che attirare elogi da parte di stampa e opinione pubblica.

“Bravo Chiellini”

È il caso di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, che ha fatto un passo avanti proponendo ai propri compagni di squadra di ridursi gli ingaggi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore avrebbe presentato agli altri bianconeri tre differenti proposte per aiutare il club a ridurre l’impatto dei mancati introiti causati dallo stop allo sport: si va dalla rinuncia a uno a due mesi di stipendio.

Per questa iniziativa, Chiellini s’è meritato l’elogio sul web di Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista. “Il dovere di un capitano ai tempi del coronavirus – ha scritto Biasin su Twitter – è anche questa roba qui: fare da intermediario tra società e spogliatoio per trovare un accordo sul taglio degli stipendi. Bravo Chiellini”.

Tifosi scontenti

L’opinione del giornalista, però, non è condivisa dai follower. Molti di loro, infatti, non ritengono sufficiente il gesto di Chiellini. “Scherziamo, vero? – il commento di Yanez – 2 mesi di rinunce? Su un annuale è il 16.7%, 8.35% su un biennale, 4,175% su un triennale! È una presa in giro!”.

Anche Luigi va all’attacco: “Ci stanno pensando eh… Sarà difficile fare la spesa con 50.000€ in meno sullo stipendio da 5 milioni”.

Max, invece, pensa che gli juventini recupereranno questi soldi: “Non sono eroi e né vanno dipinti come tali e sai perché? Guadagnano uno sproposito e poi pure se tagliano ora, li recupereranno con il premio scudetto che la Juve gli passerà a campionato sospeso”.

Per Pierluigi, invece, i calciatori dovrebbero fare beneficenza invece di aiutare la Juventus: “Poi magari dare i soldi per l’emergenza invece di ‘aiutare il club’ di proprietà di una delle holding più ricche del paese…”. A difendere Chiellini resta solo Saverio: “Giorgio è un capitano come pochi!”.

SPORTEVAI | 27-03-2020 11:20