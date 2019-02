Biasin esalta Higuain, i milanisti si ribellano

Non è facile di questi tempi parlar bene di Higuain, neanche quando segna una doppietta. O almeno non è facile se ci si rivolge alla platea milanista, ancora avvelenata per il “tradimento” del Pipita. Per Fabrizio Biasin non c’è niente di strano nel vedere il bomber segnare con la maglia del Chelsea. Il giornalista di Libero scrive su twitter: “Si celebra la doppietta di #Higuain contro l’#Huddersfield_Town come se fosse “anormale”. #Higuain non è mai stato scarso, al limite è sempre stato furbo”.

RINATO? – Un parere che non convince i tifosi del Milan: “Fabrizio, la si celebra perché l’Huddersfield Town è notoriamente uno squadrone, meglio noto come “il Real Madrid dello Yorkshire”…”. C’è chi ha buona memoria e ricorda: “Solo per dire che in estate contro il maramaldo Huddersfield in un ridente (lui, noi che c’eravamo no) paesino austriaco ho visto segnare Diego Falcinelli per la prima e fin qui unica volta con la maglia del Bologna” e c’è chi dà sfogo alla sua rabbia: “Più che furbo, direi mezzo uomo. Forte coi deboli, pipp.. quando serve” o anche: “Mi permetto solo di precisare che secondo me più che furbo (non lo è affatto) è solo senza attributi e decisamente troppo lamentoso”.

NESSUN PERDONO – E’ un fiume in piena contro Higuain: “Furbo, direi disonesto nel non onorare il grande sforzo economico del Milan che aveva creduto in lui” o ancora: “Ha fatto due gol contro L’ULTIMA IN CLASSIFICA e questi lo celebrano come se avesse segnato i due gol della sua vita Ma per piacere….”. Di perdonarlo non se ne parla: “Potrebbe segnare 5 gol a partita ma la maglia del Milan non la vorrei più vedere indossata da lui”. E infine: “Dalle mie parti si dice che è un “lavativo “ . Non so dalle vostre”.

SPORTEVAI | 03-02-2019 09:44