Biasin fa infuriare i tifosi della Juve: Sapete che ho vinto io?

Che spesso provochi ironie e polemiche quando apre bocca Sarri è cosa nota. Sono spesso gli stessi tifosi juventini a reagire con fastidio quando ascoltano uscite fuori luogo, come quella dopo il ko di Napoli (“meglio perdere con loro che con altri”) o quando il tecnico della Juve attinge al turpiloquio (com’è capitato ieri) ma che altri si permettano di ironizzare non solo sul look – che pure non è assai gradito ai fan bianconeri – ma sulla gavetta fatta dall’allenatore di Figline Valdarno non viene digerito bene.

Biasin ironizza su titoli vinti da Sarri

Così si scatena una polemica quando Fabrizio Biasin, riprendendo le frasi di Sarri (“mi sono rotto i c..di sentire che non ho vinto niente in Italia, vanto 9 promozioni”) si diverte con un tweet ironico.

Il giornalista di Libero Quotidiano, dichiarato simpatizzante dell’Inter, scrive: “Nel 1991 vinsi il bronzo nel salto in lungo ai Giochi della Gioventù pur essendo il più piccino, ero alto un metro e trenta. Fidatevi, non è stato semplice portare a casa quella medaglia. . Ebbene, dopo 29 anni dalla Hall of Fame non si è ancora fatto sentire nessuno. Capisco molto bene l’amarezza di Sarri.”.

I tifosi difendono Sarri ed attaccano Biasin

Proprio il “vizio di fondo” di essere interista costa caro a Biasin sui social dove fioccano le reazioni degli juventini, che pure non sono mai stati teneri con Sarri: “Siete gli ultimi che possono prendere in gro Sarri che ha comunque vinto un EL l’anno scorso” o anche: “Però poi lui ha allenato in Serie A, Premier, Champions League e vinto un’Europa League. Vediamo se cogli la differenza”.

Ironia dei fan bianconeri sul tweet di Biasin

In tanti replicano con ironia: “Presenti le prove che attestino l’eventuale risultato raggiunto,altrimenti rischia di sembrare il solito interista che si attribuisce titoli mai vinti” o anche: “Io ho vinto il torneo ping pong, quello di bocce e secondo alla corsa campestre…sono come CR7″.

La rabbia dei tifosi si riversa sul web: “Ma tutti quelli bravi, i famosi top, son nati già con tutti quei trofei da allenatore, o li hanno vinti man mano che crescevano??” o anche: “Però, mi raccomando, uscire fuori ai gironi di Champions, uscire dalla Coppa Italia ed essere terzi in campionato a febbraio a 6/9 punti dalla prima è cmq un successo (dopo aver comprato mister da 12mln l’anno, Godin, Moses, Young, Eriksen, Lukaku e Sanchez)”.

C’è chi si schiera apertamente con Sarri: “Non dimentichiamo da dove provenga Sarri. Partendo praticamente da zero, è arrivato a farsi affidare dalla Juventus le chiavi della sua vettura, togliendole a chi invece, di medaglie d’oro ne aveva conquistate 5 di fila. Ancora oggi deve giustificare la sua bacheca, EL inclusa”. Infine l’isolata voce a favore di Biasin: “Da tifoso juventino dico che Sarri ha dimostrato un’altra volta, 11 mesi dopo essere arrivato alla Juve, di non aver ancora capito bene quale sia la mentalità di questa società. La cosa mi preoccupa”.

SPORTEVAI | 17-06-2020 09:30