Biasin: Gattuso s'è fumato Conte, ecco come ha fatto

Non solo Piatek. Se il Milan ha battuto in rimonta l’Atalanta, legittimando il quarto posto ma soprattutto dando una dimostrazione di forza e di personalità, il merito è del tecnico e di un giocatore che ha sempre difeso contro tutto e contro tutti. E’ il pensiero di Fabrizio Biasin, firma di Libero, che su twitter esalta una dote di Ringhio scrivendo: “Difendi i tuoi ragazzi quando sono in difficoltà, fallo oltre la logica contro tutto e tutti e quelli alla fine ti ripagheranno: il gol di Calhanoglu è l’ennesima riprova che Gattuso è un bravo allenatore ma soprattutto un grande psicologo”. A chi gli risponde che “Non sará un gol a far cambiare il giudizio su sto giocatore,poi l’ha protetto per mancanza di alternative..”, Biasin replica così: “L’ha protetto perche lo “vive” tutti i giorni, perché per costruire una squadra bisogna andare oltre i numeri, perché prima di essere tecnico è stato al suo posto. #Gattuso, la famosa “ombra di Conte”, se l’è fumata”.

I PARERI – La maggioranza dei follower si schiera dalla sua parte: “C’è chi avrebbe pianto per avere un centrocampista nel mercato di gennaio…lui ha deciso di tenerlo contro tutti e tutto…altro che mancanza di alternative…chi non da i meriti a Gattuso per questo momento del Milan è un disonesto”. I cori pro-Gattuso si sprecano: “Non arrivare quarti sarebbe tragico per noi sostenitori di Ringhio,il suo sogno e il nostro sogno è quello di vederlo lavorare e continuare il suo credo calcistico anche il prossimo anno,e con qualche giocatore bravo in più” o anche: “Ha la stoffa del grande allenatore per come sa motivare i giocatori ed è anche un personaggio genuino ha cui è difficile non voler bene. È della stirpe degli Ancelotti. Bravo lui”.

MELA MARCIA – Poche le voci contrarie. C’è chi sottolinea: “Beh dipende anche dal comportamento del giocatore…e di chi per lui…Si sono tolti la mela marcia ed hanno riacquisito la compattezza” e chi invece non crede alla rinascita del turco: “È un giocatore normale perché corre per 90 minuti avanti e indietro in un ruolo non suo…riguarda le partite in Germania… oltretutto è ancora molto giovane…”.

SPORTEVAI | 17-02-2019 09:00