Biasin: I fatti stanno dando ragione a Zhang

Può un presidente di un club inveire contro la Lega come ha fatto Zhang con quel post su Instagram ripreso da tutto il mondo? Il n.1 dell’Inter ha poi spiegato in un’intervista il senso del suo intervento e cosa lo aveva spinto a reagire in quel modo ma non si è placato il rumore dell’iniziativa, pur nell’incertezza generale che regna nel mondo del calcio.

LA DIFESA – I rumours che parlando di stop generale per un mese spingono Fabrizio Biasin a cavalcare la polemica con un tweet che fa rumore.

IL TWEET – La firma di Libero scrive: “La forma era certamente sbagliata, la sostanza evidentemente no. Se decidono di sospendere tutto per un mese stanno formalmente dando ragione a Steven Zhang.”.

LE REAZIONI – In pochi si allineano alla posizione di Biasin: “Però decidetevi, per 5 gare rinviate domenica, avete dato di matto, oggi invece é giusto é così; coerenza questa sconosciuta” o anche: “La faccenda è scivolata alla Lega,che ha fatto scelte indifendibili, ma per voi invece sbaglia Marotta, Zhang, Gattuso, Liverani e via dicendo. Sembrate il vecchietto che prende la corsia sbagliata in tangenziale e da dei pirla a tutti quelli che gli lampeggiano”.

INACCETTABILE – Fioccano le reazioni: “Mi pare abbia tenuto un comportamento inaccettabile. Punto. Non giustifichiamo l’ingiustificabile. E comunque mi pare ci siano questioni più serie, parecchio, dello sport. E lo dico da grande tifoso…” o anche: “Dai su, hanno fatto una figura oscena tutti, Marotta e Zhang per primi però: un po’di onestà intellettuale non guasterebbe in frangenti simili”.

INTERESSI – C’è chi scrive: “L’ impressione che si ha è che Zhang avesse a cuore gli interessi dell’Inter e di trarre un vantaggio dal giocare a porte chiuse senza i tifosi. Oltre che di non ingolfare il calendario che avrebbe fatto inc… CONTE”.

IL CONTRARIO – Anche i tifosi non juventini si dissociano: “Peccato che fino al giorno prima Marotta aveva detto tutto e il contrario di tutto. No, mi spiace Fabrizio, ma qui non sono d’accordo. La sbroccata di Zhang è degna di un settantenne al bar mentre gioca a briscola“, oppure: “E no, se vogliamo proprio parlare di sostanza, la sostanza è che ci sono società che in silenzio hanno rispettato le decisioni delle autorità preposte e società che hanno sbraitato nel tentativo di acquisire un vantaggio da questa vicenda” e infine: “Zhang non voleva sospendere per un mese, voleva giocare Juventus-Inter a porte chiuse”.

