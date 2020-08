Biasin: Inter mollalo, chi parla così non serve

Il via libera lasciato al Milan per prendere Tonali non l’hanno capito tutti. L’Inter da mesi sembrava in pole per il play del Brescia poi si è tirata indietro mollando quello che tutti giudicano un predestinato per inseguire altri profili. Si sa che Conte stravede per Vidal ad esempio ma le parole del cileno hanno un po’ gelato i tifosi nerazzurri, già delusi per aver perso Tonali.

Vidal fa capire di preferire la Juve

Esplicito il giocatore del Barcellona: “Pirlo era incredibile quando giocava, pensa come può esserlo in panchina. Se lui o la Juventus mi chiamano sono contento, ma sono tranquillo. Se succede… Succede. Ho dell’affetto verso di lui e verso la Juve”.

Biasin perplesso per la rinuncia a Tonali

Alla luce di tutto ciò arriva il tweet perplesso di Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero scrive: “Tonali è un prospetto fortissimo. Poi oh, puoi scegliere di farne a meno. Lo puoi fare se pensi che quelle risorse debbano andare su giocatori forti, già formati e convinti di venire da te. Ecco, per intenderci, non su chi dice “Se mi chiama la Juve io ci sono”…”.

La reazione dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni: “Purtroppo perdiamo un giocatore immenso, e tutto per adattarsi alle scelte di retroguardia di quel gola profonda in panchina, che se no sbrocca. È una delusione immensa: nessuna società fa così” o anche: “Con questa uscita forse non gli conviene farsi vedere dalle parti di Appiano… Così… mia sensazione”.

I fan bocciano Vidal

Il cileno ha perso punti nel cuore dei tifosi: “Infatti io punterei su Kante e Ndombele..di ex juventini anche basta” oppure: “Avremo rinunciato a Zaniolo e Tonali per prendere un Nainggolan rinnegato e un Vidal juventino e forse spremuto. Se l’idea di Conte è “dopo di me il diluvio” forse era meglio Allegri”.

Dalle altre tifoserie arrivano però voci di altro tenore: “Se devi firmare l’ultimo contratto importante della carriera fai gli occhi dolci a tutti. Se gli chiederanno del Bayern dirà che è stata un’esperienza fantastica, se gli chiederanno della Premier dirà che è un campionato affascinante, stessa cosa per la Ligue 1. È facile da capire”.

C’è chi scrive: “Vidal deve la carriera alla Juventus che lo ha lanciato dal nulla e lui lo sa È palese che sia rimasto affezionato al club e alla squadra , se non erro ha anche dei tatuaggi celebrativi dei trofei juventini Non tutti sono come Conte , per fortuna”.

Infine un tifoso bianconero osserva: “Avete preso Marotta perché cacciato dalla Juve e Conte perché pur dopo mille tentativi, la Juve lo ha rifiutato. Secondo te ci sarebbe tutta questa differenza se venisse Vidal? Anastasi,Tardelli ma ci metto pure Lippi, per gli ex Juve l’ Inter è e sarà sempre un ripiego

SPORTEVAI | 31-08-2020 09:23