Biasin ironizza: So perchè Sarri non vuole italiani nella Juve

C’era una volta la Juve italiana per metà, che dava spazio ai talenti nazionali. Nella storia la squadra bianconera è sempre stata lo zoccolo duro dell’Italia (negli anni 70 e 80 quasi tutta la squadra in blocco faceva parte della nazionale) ed anche in tempi recenti il trend era quello di dare spazio agli italiani, si pensi alla difesa (Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, De Sciglio) o al centrocampo con Marchisio, Sturaro, Giaccherini ecc…L’ultima ondata però sta facendo registrare un’inversione di trend. In porta il titolare è un polacco e gli ultimi arrivi (Rabiot, Ramsey, De Ligt) indicano un cambio di rotta. Scelta tecnica e basta?

IL TWEET – Fabrizio Biasin ipotizza, scherzando, un altro motivo. Ricordando i noti screzi che ci sono stati tra Sarri e Mancini, con l’allenatore toscano che ai tempi del Napoli in una gara di coppa Italia offese l’allenatore rivale con parole molto volgari (“finoc…di m…”) che scatenarono un putiferio, la firma di Libero su twitter scrive: “E comunque Sarri sta riducendo al minimo la truppa di italiani per evitare di parlare con Mancini, mi sembra evidente”.

LE REAZIONI – Scattano sui social le reazioni dei tifosi: “Livello della Juve troppo alto per gli italiani, i vari sensi barella politano sarebbero mandati nella seconda squadra. Grazie Inter” con la replica di un interista: “Gli italiani sono molli e in Europa si sciolgono come neve al sole, poi ci penserà il vostro club a prendere italiani veri, ma tra Sensi e Barella chissà se esce un mezzo giocatore”. C’è spazio per il sarcasmo: “Beh se vuoi giocare nell’Italia devi andare a giocare da Oriali mi sembra ovvio.. ” o anche: “Tanto faranno TRIPLETE SICURO… SUL CAMPO anche quest’anno” e infine: “Anche questo si pensa? Meno giocatori alla nazionale? Tempo fa si è gridato allo scandalo”.

SPORTEVAI | 18-07-2019 10:26