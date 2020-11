Biasin ironizza sul gol di Lukaku, i tifosi attaccano

Romelu Lukaku e Christian Eriksen sono stati i grandi protagonisti della partita di ieri tra Belgio e Danimarca, vinta dai Diavoli Rossi per 4-2. Il centravanti ha segnato due reti, trascinando la sua squadra, mentre il centrocampista ha mostrato giocate illuminanti, risultando il migliore in campo tra i danesi. Buone notizie per l’Inter, dunque, anche se qualche tifoso non ha mancato di sottolineare come, in nazionale, i nerazzurri rendano più che nel proprio club.

Biasin ironizza su Lukaku e gli altri nerazzurri in gol

Lo ha fatto in maniera ironica Fabrizio Biasin, che già nello scorso turno di gare internazionali aveva elencato i tanti gol segnati dagli interisti. “Doppietta Vidal. Gol Hakimi. Grande Barella. Assist Lukaku. Benissimo Bastoni su Lewandowski. Doppietta Eriksen. Bravissimi. Ora… ricordatevi di chi vi paga lo stipendio”, aveva twittato Biasin domenica. Ieri sera, l’aggiornamento: “Poteva forse mancare Lukaku? No. Gol pure lui”, scrive il giornalista dopo il primo gol. E poi, alla doppietta, aggiunge: “…’naltro, tanto per gradire”.

I tifosi ne approfittano per attaccare Conte

L’ironia di Biasin, però, diventa presto lo spunto per nuove polemiche da parte dei tifosi nerazzurri contro Antonio Conte, accusato di non riuscire a sfruttare a pieno la qualità dell’organico a sua disposizione. “Ma se tutti i giocatori dell’Inter che hanno giocato in nazionale hanno fatto bene perché l’Inter stenta in campionato ed è praticamente fuori dalla Champions League? Il problema sarà nel manico?”, si domanda ad esempio Fabrizio.

“Non è che ti sovviene il leggerisssssimo dubbio che i problemi siano dovuti all’allenatore ex Juve e alle sue ‘agghiacciandi’ scelte tattiche??? No eh…”, aggiunge DelSchiavi prendendosela con Biasin. Tractor è sarcastico: “La Pfizer a che punto è con il vaccino per il contismo? O comincia ad essere più elastico o si raggiungerà in tempi brevi l’immunità di gregge. Basterebbe poco”.

E Cristian batte sul tasto dolente, l’ingaggio del tecnico nerazzurro: “Magari anche Conte potrebbe ricordare ogni tanto, che da solo percepisce di ingaggio più della somma totale degli ingaggi dei c.t. di Cile, Marocco, Italia, Belgio e Danimarca…”.

SPORTEVAI | 19-11-2020 09:54