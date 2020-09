Biasin, l’ironia su Eriksen scatena la polemica tra i tifosi

Ultima amichevole per l’Inter che si prepara al debutto in campionato (che avverrà sabato contro la Fiorentina) battendo 7-0 il Pisa. Un buon test per la squadra di Antonio Conte che ha fatto vedere un buon calcio e soprattutto ha visto come protagonista il danese Christian Eriksen.

L’ex giocatore del Tottenham è andato a segno con una doppietta (tris per Lautaro Martinez e gol di Lukaku e Gagliardini) e sui social ovviamente l’attenzione è completamente puntata su di lui e sul ruolo che avrà nella squadra che proverà a strappare alla Juve lo scettro della serie A.

L’ironia di Biasin

Il giornalista e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, si lancia in un messaggio ironico sulla sua pagina Twitter: “Voglio osare: Eriksen era forte anche prima di Inter-Pisa”. Un commento ironico che però finisce per accendere una nuova polemica sul calciatore. Sin dal suo arrivo a Milano, l’ex Tottenham è stato al centro dell’attenzione e non sempre in maniera positiva.

Ora tocca a Conte

Le qualità del giocatore non sono mai state messe in dubbio, mentre più complicato è sembrato sin da subito la sua possibile collocazione tattica nello scacchiera di Antonio Conte come sottolinea Ferdy: “Eriksen farebbe la fortuna di moltissime squadre nel mondo. Ma Conte non lo vede nel suo 3-5-2. Ci prova con il 3-4-1-2 tuttavia lo vedi che proprio non gli piace il tipo di giocatore. Lui ama i Vidal, addirittura i Gagliardini”.

Proprio il tecnico finisce sotto la lente di ingrandimento: “Uno che guadagna 10 milioni netti l’anno, in qualche modo, deve riuscire a mettere in campo sia Perisic che Erikseen. E invece Conte farà giocare Gagliardini per avere equilibrio”. E ancora: “E’ il tuo allenatore – dice Matteo – che fa fatica a capirlo. Avete uno dei 3-4 giocatori più forti al mondo ma mai toccare il 3-5-2, soprattutto con un giocatore che non ha chiesto lui”.

SPORTEVAI | 20-09-2020 08:57