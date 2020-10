Biasin, l’ironia sulla nazionale: “Scelta un po’ illogica”

Una partita decisamente poco allenante. Troppo il divario tecnico tra Italia e Moldavia con gli azzurri che hanno conquistato una vittoria per 6-0 senza mai essere seriamente impensieriti dagli avversari. Gara senza grandi spunti di cronaca visto che l’Italia di Mancini si presentava in campo in versione decisamente sperimentale.

Il match non ha offerto molti spunti di cronaca e probabilmente anche poche indicazioni in vista dei prossimi Europei. E in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell’epidemia Covid, ci si interroga sulla possibilità o meno di far giocare gare del genere che corrono il rischio solo di diventare una nuova possibilità di contagio.

L’ironia di Biasin

Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Fabrizio Biasin che non ha risparmiato la sua vena ironica per l’occasione: “Allora, organizzare un’amichevole internazionale in questo periodo pò risultare un filo illogico, però va detto che quantomeno stiamo assistendo a un test con un avversario di livello”, una frecciata neanche tanto velata all’opportunità di scendere in campo per un match così poco probante in un periodo come questo.

Un post che scatena molte reazioni tra i tifosi: “Più che inutili, direi dannose considerando che anziché limitare situazione promiscue, qui le aumentano a dismisura. Pazzesco. In ogni caso a questo punto mi chiedo l’utilità di fare tamponi agli asintomatici in continuazione. Io non li farei più a meno che non sintomatici”.

Opinione condivisa anche da altri tifosi: “Quelli che in un periodo simile hanno avuto l’idea geniale di fare ste amichevoli inutili (già le partite ufficiali in pochi le guardano) sono da mettere in qualche manicomio sperduto”.

SPORTEVAI | 08-10-2020 08:25