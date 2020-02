Biasin: "Lo massacravano, ma quanto manca all’Inter"

Cosa succede all’Inter? Contro la Lazio i nerazzurri hanno confermato di essere estremamente fragili negli scontri diretti contro le big del campionato: la sconfitta dell’Olimpico è arrivato dopo il k.o. con la Juventus in campionato e quello contro il Napoli in Coppa Italia.

Assenza importante

Nelle analisi post-gara i tifosi hanno messo nel mirino Antonio Conte, ma secondo Fabrizio Biasin il mondo nerazzurro dimentica un’assenza fondamentale per questa Inter, quella di Samir Handanovic.

“Una partita equilibrata decisa dalle difese – il commento del giornalista – : da una parte pasticcio di Padelli (ma non solo lui), dall’altra strepitoso Acerbi (il miglior difensore italiano in questo momento). Nel complesso, giusto così”.

Poco dopo, Biasin dedica un altro tweet al portiere nerazzurro, ripescando addirittura un suo post del maggio 2018: “Se venissimo giudicati nel nostro quotidiano come noi giudichiamo Handanovic, il mondo sarebbe un posto di condannati da girone dantesco. Riusciamo a massacrare uno che sì, con la Juve ha giocato una partita di merda, ma ogni anno a bilancio ‘porta punti’. Ad avercene”.

Il re-tweet è accompagnato da un altro commento: “Handanovic è forte per quel che fa in porta, ovvio, ma anche per la sicurezza che dà agli altri. Ogni anno, a conti fatti, porta punti da solo. E c’era chi lo massacrava…”.

“I difensori con Padelli in porta non giocano tranquilli. Tutto qui!”, commenta Francesco dando ragione a Biasin. “Mannaggia la miseria quanto manca!”, aggiunge Derfel, ma la maggior parte dei tifosi non è d’accordo con l’analisi del giornalista.

Tifosi contrari

“Fabri… l’ha persa Conte stasera non Padelli”, scrive Umberto.

“Ma perché date la colpa a Padelli? Povero ragazzo, non mi pare abbia fatto errori. Peggio Strakosha”, aggiunge Mic. Roberto attacca direttamente Conte: “Camminiamo da due mesi, giochiamo male, ma forse Mr. 12 milioni qualche spiegazione la deve dare…”.

SPORTEVAI | 17-02-2020 09:40