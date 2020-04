Biasin: "Messi ha fatto il bene dell’Inter”

Leonel Messi ha smentito con una storia su Instagram le voci di mercato che lo davano in rottura con il Barcellona e in trattativa con l’Inter, spegnendo di fatto i sogni di una larga maggioranza di tifosi nerazzurri. Ma secondo Fabrizio Biasin, l’intervento diretto della Pulce sulla questione potrebbe essere stato un bene per la stessa Inter, tirata fuori da speculazioni che, a lungo andare, avrebbero potuto risultare dannose per il club.

Il “favore” di Messi

“Messi smentisce l’ipotesi di un passaggio all’Inter: ‘Fake news’ – scrive il giornalista su Twitter – . Meglio così, così si blocca sul nascere la rumba di quelli che già stavano preparando subdolamente il terreno (‘ci stanno provando davvero!’) col l’unico scopo di poter dire ‘Inter illusa’. Meglio così”.

Tirare per le lunghe la notizia del possibile passaggio di Messi all’Inter, secondo Biasin, avrebbe potuto danneggiare i nerazzurri e prestare il fianco ai critici.

Tifosi scatenati

Il tweet del giornalista naturalmente scatena i commenti dei suoi follower. “Il solito vittimismo”, scrive il milanista DiavolodiunACMilan, mentre la juventina Milena prende in giro gli interisti: “Vi consolerete con Pogba”.

“Chiaramente è un depistaggio per fiondarsi indisturbati su Lavezzi!”, scherza invece Roberto, tirando fuori un vecchio tormentone di mercato legato all’Inter.

Diego, invece, accusa Biasin di voler rigirare la frittata: “Stai cercando di trovare il bicchiere mezzo pieno ma è tutto vuoto… Non vi ha aiutati semmai vi ha preso in giro…”.

E Sport99 ricorda come s’è tornato a parlare di Messi all’Inter: “Da una battuta di Moratti si è arrivato a questo, assurdo”.

SPORTEVAI | 10-04-2020 11:51