Biasin: Non è Ulisse che torna a Itaca! E scoppia la polemica

Dai segnali che arrivano dal mondo dei media, dalle ultime dichiarazioni del Ministro Spadafora che appare più possibilista e da tanti altri dettagli si evince che il mondo del calcio sta per ripartire. Un esempio è l’attenzione giornalistica che è stata data al rientro in Italia di Cristiano Ronaldo. L’operazione ritorno a Torino è stata analizzata e vivisezionata con dovizia di particolari e aggiornamenti costanti. Un’attenzione fors’anche eccessiva, almeno per Fabrizio Biasin che ne ha fatto oggetto di un tweet ironico.

Biasin ironico sul rientro di Ronaldo

La firma di Libero Quotidiano scrive sui social: “L’aereo di Ronaldo sta per arrivare a Madeira. Stasera lo riporterà in Italia”. Va bene tutto, ma l’ultima volta che si era spesa tanta epica per un “ritorno alla base” il protagonista si chiamava Ulisse“.

Sui social è polemica per le parole di Biasin

Il mondo del web si divide: “Ed il bello è che se scrivi che hanno rotto con CR7 arrivano gli alfieri del disagio a dirti che stai rosicando” o anche: “Sono quelli che “se torna lui allora significa che si riprende a giocare!!”.

Pro e contro Ronaldo: bufera social

Anche i tifosi si sbizzarriscono con commenti ironici: “Speriamo allora che come Ulisse vagherà venti anni prima di tornare a casa…” o anche: “Ma poi farà i 14 giorni di quarantena o andrà a trovare il congiunto Dybala?”.

La risposta degli juventini a Biasin

In difesa di Ronaldo e dell’operato della stampa arrivano le reazioni dei tifosi della Juve: “Dopo che avevano detto che era scappato e non tornava più, direi che la notizia ci sta. E comunque nulla di paragonabile agli atterraggi in elicottero di Silvio a Milanello”.

C’è chi scrive: “Non mi pare che Ulisse abbia vinto 5 Palloni d’oro 5 UCL e 1 europeo…quindi ha sicuramente esagerato Omero“.

Infine i rimproveri a Biasin, di nota fede interista: “Pazienza….però pensa se fosse il n.7 della squadra del tuo cuore…anzi prova a sognarlo” oppure: “Purtroppo a nessuno nel mondo frega se torna Lukaku oppure Barella e Sensi”.

SPORTEVAI | 05-05-2020 08:48