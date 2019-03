Biasin: Non servono solo campioni all'Inter, ecco cosa manca

Nessuna nuova ma stavolta il detto non vale: non ci sono buone nuove per l’Inter che resta in fase di stallo sul caso-Icardi e Fabrizio Biasin lo rimarca nel suo editoriale su Tmw. La firma di Libero, noto tifoso nerazzurro, scrive: “Il fatto che nella giornata di ieri non sia stato fatto alcun passo avanti è la riprova che di pace si parla tanto, ma la pace non si fa (e difficilmente a questo punto si farà). Il presidente Zhang non ha discusso con il giocatore, il giocatore non ha parlato con Spalletti, Marotta e Icardi non si sono sentiti eccetera eccetera. Totale: si procede con una sola, amarissima certezza: Icardi non sarà a disposizione per il derby di domenica sera e tantomeno per il ritorno degli ottavi di Europa League di giovedì”.

LE CONSEGUENZE – “E questo significa che salterà due partite fondamentali per la stagione nerazzurra. E questo significa che il popolo nerazzurro sarà legittimamente sempre più inc… con il suo ex capitano. E questo significa che tutto quello che sta accadendo assume i contorni di una triste farsa dove tutti hanno responsabilità per il semplice fatto che, tutti, hanno scelto di far prevalere il proprio interesse rispetto a quello dell’Inter: lo ha fatto il giocatore (per quanto possa essere arrabbiato per quello che ritiene un torto, dovrebbe mettersi a disposizione), lo ha fatto l’allenatore (perché Icardi torni in gruppo ci deve essere volontà reciproca di “riprovarci”). E veniamo al sodo. L’Inter giovedì affronterà l’Eintracht con una rosa risicata quanto a prime scelte (“lista ridotta”, squalifiche e infortuni lasciano a Spalletti pochissima scelta) e infarcita di Primavera (Schirò e Merola, forse anche Nolan, Zappa e Gavioli), mentre per domenica sera si proverà a recuperare qualcuno degli acciaccati”.

IL COMPITO DI MAROTTA – “È normale tutto questo? No, non lo è, anche se ormai, a un mese dal declassamento dell’attaccante, è quasi inutile chiedersi perché si sia arrivati a questo punto e conviene a tutti pensare esclusivamente ad ottenere l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. A cose fatte Marotta penserà a costruire la sua prima, vera Inter: una squadra con qualche campione in più ma, soprattutto, con qualche “uomo” in più.

