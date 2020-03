Biasin paragona Nba e Uefa: Polemica sui social

Mentre il mondo intero si ferma, il calcio europeo si appende alle maniglie. Stridente il contrasto tra le città deserte in Italia e la folla dell’Anfield Road per Liverpool-Atletico Madrid di Champions ma anche gli assembramenti che si sono visti agli esterni degli stadi chiusi, come al Mestalla di Valencia o come a Parigi. L’Uefa continua a temporeggiare sulla possibilità di fermare tutto, Europeo compreso, ma l’impressione è che non si possa andare avanti così.

IRONIA – C’è chi la legge con ironia, come Fabrizio Biasin. La firma di Libero fa un paragone semplice semplice e scatena molte reazioni sui social

IL TWEET – Su twitter Biasin scrive: Hanno sospeso prima l’Nba delle competizioni Uefa. Dal favoloso mondo di Ceferin è tutto”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni e in tantissimi sono d’accordo nel fermare tutto: “Veramente incredibile, come la UEFA ignori tutto e oggi si giochino tranquillamente 6 sfide di Europa Leauge in giro per l Europa…” o anche: “Va sospesa pure UEFA .. ma da subito”.

SARCASMO – C’è chi la butta sul sarcasmo: “Credo stiano scegliendo la miglior strategia insieme a caduto Dal Pino” oppure: “Una compressa di Ceferin e passa tutta (la voglia di guardare le competizioni europee)”.

INTERESSI – Tutti i tifosi si preoccupano di altro: “Sono in ballo talmente tanti interessi economici che stanno impazzendo tutti per cercare di salvare il salvabile, senza pensare che, per salvare qualcosa, prima ci si ferma e prima si ricomincia” o anche: “Pian pianino arriveranno a Canossa anche i potenti del calcio. Che imbecilli”.

IN BIANCO – C’è chi scrive: “Va annullato tutto. Che resti un anno “in bianco” per tutte le competizioni. Le classifiche attuali dei vari campionati determinano le griglie delle Coppe 20/21, niente retrocessioni. Stop. E’ la cosa piú drastica, ma anche la piú logica.”.

SPOSTARE – La paura si legge nei vari commenti; “Perché all’UEFA stanno tentennando così tanto? Eppure, ogni giorno perso nel prendere questa decisione di buon senso, è un giorno concesso al corona virus per potersi diffondere meglio in giro per l’Europa…” e infine: “Basterebbe spostare europei al prossimo anno così i club avrebbero tutti meno ansia e si finirebbero tutti i campionati a giugno e le relative coppe”.

SPORTEVAI | 12-03-2020 11:32