Biasin rivela chi già ci ha provato per Icardi

Il futuro di Icardi e tutti i possibili sviluppi di mercato sono al centro dell’analisi di Fabrizio Biasin. La firma di Libero, nel suo editoriale su Tmw, fa il punto in casa Inter e scrive: “Icardi e l’Inter sono più distanti che mai. La situazione è nota, inutile tornare al “perché”, meglio capire “cosa accadrà”. Difficile al momento immaginare una riconciliazione: lui è a terra e non fa passi verso lo spogliatoio, lo spogliatoio tende la mano solo in parte. Per intenderci: quello dell’argentino non è un problema al ginocchio (infiammato era, infiammato è, ma non gli ha mai impedito di giocare), semmai di testa (oggi non sarebbe in grado di scendere in campo). Se le parti non si vengono incontro, immaginare una qualsivoglia “tregua” è impossibile. Trattasi di peccato mortale perché il bene supremo è l’Inter e l’Inter dovrebbe venire prima di tutto e questo sarà il “comandamento” che porterà Marotta a prendere scelte difficili, ma doverose. L’ad nerazzurro ha capito perfettamente la situazione e come scriviamo da settimane a fine stagione provvederà alla “potatura”. Solo alla fine, però, perché prima è necessario remare con forza tutti assieme per conquistare la zona Champions e fare più strada possibile in Europa League.

IL MERCATO – Poi, a obiettivi raggiunti, la nuova Inter prenderà forma: arriveranno giocatori d’esperienza e dal curriculum “pesante” (Godin, forse Herrera, per Rakitic al momento c’è stato solo un sondaggio), giovani rampanti (Barella, Chiesa solo a condizioni meno proibitive) e un attaccante “importante” se non si troverà un accordo con Icardi. All’argentino nel frattempo sono arrivate “carezze”, tre dall’estero (Manchester United, Real, Chelsea, ma i Blues hanno i loro bei problemi), due dall’Italia facilmente immaginabili (sì, Juve e Napoli). Marotta sa bene che c’è chi “ci prova”, ma sa anche che il cartellino dell’attaccante scade nel 2021, non teme gli assalti e prepara senza assilli la sua proposta di rinnovo. Chi vivrà, vedrà.

CASO VAR – Poi Biasin affronta il tema arbitrale: “Signori, abbiamo un problema con il Var. Anzi no, scusate, non scherziamo: il Var non c’entra niente. Signori, abbiamo un problema con la classe arbitrale: la tecnologia ci sta dicendo che viaggiamo veloci verso quella fase storica in cui gli arbitri non saranno più “indispensabili pensatori”, semmai semplici esecutori. Onestissimi operai alla catena di montaggio con pochi diritti di scelta e un solo compito: comunicare alle masse quel che la macchina ha già visto. Solo che non riescono ad accettarlo e così facendo si incartano. Ce ne siamo accorti al minuto 101 di Fiorentina-Inter, ma lo sapevamo da tempo: gli arbitri soffrono tantissimo, come vassalli il cui feudo è stato inesorabilmente circondato. E allora cercano la difesa strenua, quella del “piuttosto che calare le braghe e lasciare che siate voi con le vostre macchine a farci fuori, ci suicidiamo”.

