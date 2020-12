Biasin rivela il sogno interista, i tifosi: "Finirà come Eriksen”

Mentre Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per accontentare Antonio Conte e allungare le soluzioni per l’Inter in attacco e sulle fasce, i tifosi nerazzurri si interrogano su quale sia davvero la priorità per il mercato di gennaio. L’Inter fatica a creare gioco, a essere imprevedibile, quindi per molti il vero problema è l’assenza di un uomo di qualità a centrocampo.

Biasin sogna De Paul in nerazzurro

In realtà, un uomo con queste caratteristiche Conte ce l’avrebbe: Christian Eriksen, arrivato proprio un anno fa a Milano ma mai amato dall’allenatore ex Juventus e Chelsea. Ora gli interisti sperano che la dirigenza possa acquistare un centrocampista con tecnica e inventiva, che sappia però imporsi come titolare nella squadra di Conte.

Secondo molti interisti, tra cui il giornalista Fabrizio Biasin, c’è un elemento che corrisponde all’identikit del centrocampista perfetto per i nerazzurri. “Per la serie ‘domande quasi a caso’ – scrive Biasin rivolgendosi ai suoi follower -, vi domando: De Paul vi piace?”. Il numero 10 dell’Udinese, d’altra parte, viene accostato da diverse stagioni all’Inter.

Per gli interisti l’argentino è un altro Eriksen

E per molti tifosi nerazzurri sarebbe proprio lui l’acquisto perfetto per arrivare allo scudetto. Per altri, però, De Paul rischierebbe di fare la fine di Eriksen. “Una piccola correzione – scrive Miles – Tu senz’altro volevi dire: De Paul piace a Conte? Prima di trovarcene un altro che fa i lanci lunghi nello stadio vuoto”.

E Tractor aggiunge: “Direi che la precisazione è opportuna, ma non ci salvaguarda da nessuno scenario catastrofico: anche Kolarov piaceva a Conte, e ora lo usano come palo. E poi costa 40 milioni di euro sotto covid, le possibilità che arrivi sono le stesse che Gagliardini faccia un assist”.

“De Paul è un buon giocatore, non un fuoriclasse, ma buono. La vera domanda è: ma giocherebbe al posto di Gagliardini o di qualcun altro? Rischia di finire come Eriksen”, spiega Nazzareno.

Per Rob, invece, vale la pena rischiare per De Paul: “Assolutamente sì. Uno dei pochi giocatori che forse può liberarci da Gagliardini e aumentare la qualità in squadra senza essere disprezzato dall’allenatore, giocatore tecnico, corre e difende anche…”.

SPORTEVAI | 22-12-2020 09:29