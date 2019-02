Biasin si schiera con Allegri e attacca un big

A sentir criticare Allegri proprio non ce la fa più. Nell’ultima settimana il tecnico della Juventus è stato crocifisso per la gestione delle partite di coppa Italia e con il Parma, è stato criticato per le formazioni e le sostituzioni, è stato rimproverato per lo spettacolo deludente ma Fabrizio Biasin è di parere diverso. Il giornalista di Libero, nel suo editoriale su Tmw, si schiera apertamente dalla parte dell’allenatore bianconero e scrive: “Ecco le solite rotture di scatole a Massimiliano Allegri che “deve dimostrare” e “non è un vincente”. Ha vinto 4 scudetti e 4 coppe Italia di fila e per qualcuno “non è in grado”. Io divento matto. Allegri sa perfettamente che la questione Benatia gli ha creato dei problemi (non ottimale la gestione della “cessione all’ultimo” da parte del club), ma sa anche come risolverli: basta aspettare. Chiellini e Bonucci presto torneranno al loro posto e semmai tocca far ritrovare il sorriso a Dybala, unico vero scontento del gruppo. Anche Mandzukic un paio di anni fa di questi tempi aveva il broncio, Max pur di tenerlo con sé gli trovò una nuova collocazione in campo. La stessa cosa deve fare l’argentino: fidarsi del suo allenatore. E pazienza se continueranno a dire “come gioca male la Juve”, la bellezza del gioco la fanno le vittorie. È brutale da dire, ma rimane un dato di fatto”.

I GUAI DELL’INTER – Da dichiarato tifoso nerazzurro, Biasin mette poi il dito nelle piaghe dell’Inter: “L’Inter non è certamente la Juve di Ronaldo e neppure il Napoli del bel gioco ma, per l’amor del cielo, dispone di un potenziale decisamente superiore a Sassuolo, Torino e Bologna. L’Inter è impaurita, triste, certamente senza idee. Spalletti, in evidente crisi d’identità, ha provato a risollevarla con un Ranocchia in versione “bomber da ultima spiaggia”: ma quello che ai tempi di Mourinho era l’azzardo che devastava gli avversari (“oddio, Materazzi a far la punta! La grande Inter suona la carica!”) ora è la mossa che in qualche modo galvanizza gli avversari (“questi qui sono alla frutta…”). L’Inter non rimonta mai, neppure una volta, neppure per sbaglio, neppure con il povero Bologna, segno che all’appalesarsi di un qualsivoglia “problema” (un gol, per dire) invece di reagire se la fa drammaticamente sotto. Diciamola come la si direbbe al Bar Sport o in osteria: all’Inter manca una tonnellata di carattere, quello che ti fa giocare bene quando sei in forma e le cose funzionano e, viceversa, ti permette di ribaltare la malasorte quando la forma fisica o la sfortuna si accaniscono, epperò in qualche maniera ci devi imparare a convivere.

COME GATTUSO – Qualcuno parla di strategici “cambi in corsa”, di Spalletti da mandare a casa perché non capisce nulla. In autunno lo dicevano anche di Gattuso, l’allenatore del Milan. Dicevano che era “inadatto”, bravo solo a trasmettere la grinta, anche per lui come per Spalletti si parlava di “ombra di Conte“. Beh, sapete cosa ha fatto? Se n’è fregato, ma non a parole, sul serio. Ha continuato a lavorare e a mettere la squadra davanti a tutto, così come i suoi ragazzi (Higuain a parte) hanno messo il Milan prima dei rispettivi interessi personali. All’Inter questa cosa ancora non c’è: i giocatori pensano più al proprio interesse che a quello del gruppo. Glielo leggi negli occhi, trovi conferma nei fatti. E con la testa divisa a metà la cosa più probabile che possa accadere è che tu vada a sbattere contro chiunque…”.

SPORTEVAI | 05-02-2019 09:29