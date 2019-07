Biasin sicuro su Icardi: ha scelto il suo futuro

Il suo nome sta infiammando il mercato in Serie A perché è chiaro che se andasse in un altra big i valori per la lotta al vertice si sposterebbero. Mauro Icardi non ha ancora sciolto i dubbi, con la sua procuratrice (e moglie) Wanda Nara che continua a tessere la tela dietro le quinte. Su di lui in Italia c’è il forte interessamento di Juventus e Napoli, con una battaglia che sembra a due, ma a quanto pare potrebbe esserci una clamorosa sorpresa per il destino dell’argentino.

Non si parte – Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin, grande conoscitore del mondo nerazzurro, ha svelato un retroscena incredibile sulla scelta di Icardi. Ha infatti scritto: “La Nara ha portato le offerte al marito/attaccante dicendogli di dover prendere una decisione per il suo futuro ma lui per l’ennesima volta ha risposto che non lascerà l’Inter. Cambierà idea? Mica facile azzeccare la previsione, ma è anche vero che immaginarlo a grattarsi la pancia fino a gennaio sarebbe illogico persino per lui”.

Cifre ballerine – Ma quale può essere adesso il valore del bomber nerazzurro dopo tutto quello che è successo e le dichiarazioni della dirigenza che ha dichiarato pubblicamente di volersene liberare? A tal proposito Biasin afferma: “Il problema è: Napoli e Juve quando faranno l’offerta e quanto sono disposte a spendere? Possibile che tentino l’affondo 3 o il 4 agosto a cifre vicine ai 40 milioni. A quel punto toccherà all’Inter decidere se accettare oppure no”. Intanto continua la lunga attesa di Icardi e anche dei tifosi che seguono la vicenda.

SPORTEVAI | 23-07-2019 10:17