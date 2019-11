Biasin spiega come la Juve può battere l'Inter per Rakitic

Sia la Juventus che l’Inter sembrano in cerca di un rinforzo di qualità a centrocampo, di un uomo in grado sia di organizzare la manovra che di inserirsi in area di rigore per finalizzarla. Ed entrambe hanno individuato nello stesso giocatore l’uomo adatto per il mercato di gennaio: si tratta di Ivan Rakitic, 31enne centrocampista che potrebbe lasciare il Barcellona.

OBIETTIVO RAKITIC. Il contratto del croato, infatti, scadrà nel 2021: senza un imminente rinnovo, i catalani potrebbero scegliere di cedere il giocatore a gennaio, altrimenti si troverebbero costretti a svenderlo ad un prezzo molto più basso del suo reale valore nella prossima sessione estiva.

Juventus e Inter lo sanno, il problema è che si fanno concorrenza alimentando la posizione di forza del Barcellona, anche se, formalmente, il club blaugrana ha spiegato di voler lasciare il giocatore libero di scegliere la sua prossima destinazione.

Per Fabrizio Biasin, però, i bianconeri restano in vantaggio per Rakitic. Secondo il giornalista di Libero, infatti, la Juve avrebbe dalla sua un’arma decisiva per convincere il club catalano.

JUVE DAVANTI. “Il Barcellona libera Rakitic: ‘Decide lui’”, scrive oggi Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. “Molti lo danno prossimo al trasferimento alla Juve, altri all’Inter. Come se fosse tutto semplice. Guadagna 8 milioncini, il croato. E allora sì, la Juve è una possibilità, ma solo nell’ambito di uno scambio con Emre Can”. Centrocampista che piace parecchio al Barcellona.

Tuttavia, la Juventus ha comunque un problema da risolvere: quello degli stipendi dei suoi giocatori. “I bianconeri vogliono e devono abbassare il monte ingaggi – aggiunge Biasin -: ci hanno provato la passata estate, senza grande successo”.

Se dovessero riuscirci – magari cedendo qualche altro giocatore in esubero, come Mario Mandzukic, ormai fuori dal progetto di Sarri – allora le chance dei bianconeri di prendere Rakitic crescerebbero a dismisura. Con buona pace dell’Inter, la prima squadra italiana ad iniziare l’inseguimento al croato.

