Biasin su Icardi: ecco perché non giocherà con la Lazio

In casa nerazzurra è tempo di rituffarsi nel campionato dopo il successo per 3-2 nel derby sul Milan e un terzo posto ripreso, ma c’è anche grossa curiosità per capire come verrà gestito il caso legato al bomber nerazzurro. Icardi dopo 40 giorni è tornato ad allenarsi, ma non è affatto sicuro che contro i biancocelesti venga schierato dal primo minuto oppure a gara in corso. Si è acceso un dibattito fra i sostenitori interisti che ha infiammato i social, ma anche gli addetti ai lavori sembrano concordare su quella che sarà la scelta di Spalletti.

Meglio di no – Secondo Fabrizio Biasin non sarebbe una buona idea mandare in campo il numero nove dell’Inter e ospite in tv a QSVS ha detto la sua sull’argomento: “Quella con la Lazio non sarà la sua partita, non partirà dall’inizio e non entrerà nemmeno. Si tratta di un match troppo importante e non è il caso di creare screzi col pubblico, perché sicuramente arriverebbero dei fischi verso di lui. Inoltre sarebbe giusto dare un segnale e premiare chi ha giocato nel’ultimo mese facendo anche bene”.

Attento Luciano – Biasin ha anche un suggerimento per l’allenatore nerazzurro, che dovrà stare attento a dribblare le domande scomode alla vigilia: “Spalletti dovrà essere molto cauto nella conferenza stampa per evitare di essere punzecchiato, sicuramente arriverà qualche domanda scomoda e dovrà essere bravo a mantenere il clima disteso”. Con ogni probabilità domenica a San Siro sarà ancora Lautaro Martinez ad avere il compito di scardinare la difesa avversaria.

SPORTEVAI | 27-03-2019 10:21