Biasin suggerisce il colpo di mercato, gli interisti s’infiammano

Fino all’uscita per infortunio Dries Mertens è stato il grande protagonista di Napoli–Barcellona: un gol, tanto movimento e uno spirito di sacrificio eccezionale per aiutare la squadra a contenere il palleggio dei catalani.

La prestazione del belga ha naturalmente riacceso il dibattito circa il suo futuro: il contratto con il Napoli scadrà a giugno e ci sono diversi club interessati a lui. Tra questi anche l’Inter, che però non ha ancora sferrato l’assalto decisivo al giocatore.

Il tweet di Biasin

Un assalto che Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro, suggerisce con un tweet sibillino. “Mertens, il re dei parametri zero”, si limita a twittare Biasin, scatenando però la discussione tra i suoi follower, soprattutto quelli di fede nerazzurra.

“Ha già firmato per l’Inter. Segna”, scrive sicuro Vincent, mentre Beppe invita l’Inter a prenderlo: “Fortissimo, compriamolo”. Boli si augura che l’Inter si sia già mossa: “A quest’ora il suo contratto dovrebbe già essere depositato in Lega per quanto mi riguarda”.

Mentre ci sono anche follower che preferiscono altri obiettivi: Antonio, ad esempio, posta una foto di Edinson Cavani, ma Sandro gli risponde immediatamente che “Mertens costa meno e fa meno la primadonna”.

“Re dei parametri zero”

Ad altri follower, invece, è la definizione di “re dei parametri zero” che non piace. Enrico, ad esempio, posta una foto di Andrea Pirlo, che la Juventus ingaggiò dopo che il suo contratto non venne rinnovato al Milan, trasformandolo nel giocatore chiave dell’era contiana. Un altro juventino, Gabriel, pubblica quella di Paul Pogba, che la Juventus strappò giovanissimo a parametro zero al Manchester United.

Ma tra le reazioni a tweet di Biasin ci sono anche quelle dei napoletani, come Fabio: “Mertens resta a Napoli”. Mentre Antonio cita i film western: “Non lo avrete maledetti visi pall… Ehm nerazzurri!”.

SPORTEVAI | 26-02-2020 10:08