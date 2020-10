Biasin trova la soluzione sul caso Eriksen, la replica del web

L’Inter traballa in difesa ma a far discutere tifosi e opinionisti è ancora Christian Eriksen. Dopo i 22 opachi minuti nel derby, il mondo interista è tornato a interrogarsi sul valore del giocatore, sul suo inserimento nei meccanismi di gioco della squadra nerazzurra e sulla considerazione che gli dà Antonio Conte, nuovamente accusato di non saper gestire il talento ex Tottenham.

Biasin ironizza su Eriksen e Conte

Sulla questione ha provato a fare ironia Fabrizio Biasin, ma il post del giornalista non ha fatto altro che rinfocolare la polemica sul caso Eriksen. “Vorrei chiedere a Fedez se può chiedere a Conte (l’altro) di far giocare a Eriksen due partite di fila. Solo due, così ci leviamo il pensiero. Grazie”, ha twittato Biasin, alludendo alla richiesta di aiuto che il premier Giuseppe Conte ha fatto al rapper Fedez per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina.

A differenza del recente passato, in cui la maggior parte dei tifosi se la prendevano con Conte, stavolta gli interisti hanno risposto mettendo sul banco degli imputati lo stesso Eriksen.

I tifosi stavolta attaccano il danese

“Fabri, Eriksen è entrato molle nel Derby però – il commento di MTibete -. Ogni tanto bisogna guardare le cose da un’altra prospettiva. Non va bruciato, nel senso che sicuramente bisogna dargli altre occasioni, però anche lui deve un attimo darci dentro. Deve guadagnarsi la fiducia in campo”.

Duca Andrea concorda: “29 presente, 13 da titolare. Smettiamola di dire che non gioca e non ha occasioni. Ovvio che se entra senza voglia può benissimo stare in panchina”. Anche Federico attacca il danese: “Il pensiero che vada ad una velocità umana? Ho visto bradipi essere più grintosi e veloci. Se riuscisse a muoversi leggermente più lentamente potrebbe fare il manichino da vetrina, di lusso ovviamente”.

Fede, invece, se la prende con la sfortuna: “Se un anno fa mi avessero detto che l’acquisto di Eriksen avrebbe creato tutto questo casino e problematiche varie non ci avrei mai creduto. Solo l’Inter poteva fare una cosa così”.

SPORTEVAI | 20-10-2020 09:25