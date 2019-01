Biathlon, Dorothea Wierer trionfa in casa

È un weekend d’oro per i colori italiani negli sport invernali. Dopo lo storico terzo successo in carriera di Dominik Paris sulla Streif di Kitzbuhel, dodicesima vittoria in carriera per il campione di Merano, più vicino al leader della coppa di specialità, lo svizzero Beat Feuz, tocca al biathlon e a una nuova impresa di Dorothea Wierer, che ha concluso al primo posto la 10 km inseguimento di Anterselva, prova valida per la coppa del mondo, disputatasi proprio a due passi da casa della Wierer, nativa di Brunico.

Per la Wierer è il terzo successo stagionale in Coppa, che le permette di rafforzare il primato in classifica generale, ma il primo non solo ad Anterselva, ma nella specialità, dopo che i due precedenti erano arrivati sulle nevi di Hochfilzen, in Austria, prima nello sprint e poi nella staffetta insieme a Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier e Federica Sanfilippo. Proprio Vittozzi ha completato la festa azzurra ad Anterselva, chiudendo al terzo posto, staccata di 16''2 dalla vincitrice. In mezzo, in seconda posizione, la tedesca Laura Dahlmeier, giunta a sei secondi dalla Wierer.

Avanti di questo passo, la Coppa del Mondo potrebbe essere un affare tutto italiano: la Wierer è infatti al comando con 592 punti, 24 in più della Vittozzi. Staccata la slovacca Anastasiya Kuzmina, terza con 485 punti.

Il miglior risultato della Wierer in carriera in Coppa è il terzo posto del 2016, anno in cui l’azzurra si è aggiudicata il titolo di specialità nell’individuale. Agli ultimi Giochi Olimpici di Pyeongchang, Dorothea ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista, insieme alla stessa Vittozzi, a Lukas Hofer e a Dominik Windisch.

Il programma di Coppa del mondo prevede un’altra tappa ad Anterselva, domenica, con la prova di partenza in linea, poi trasferimento in Canada per le ultime gare a Canmore in Canada e a Salt Lake, nello Utah.



SPORTAL.IT | 26-01-2019 15:25