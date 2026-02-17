Biathlon, la staffetta maschile affonda e la colpa se la prendono gli skimen. Rebecca Passler esclusa dalla 4x6

Giornata nera per l'Italia ad Anterselva: la 4x7,5 maschile vede il quartetto azzurro affondare a causa anche di un errore nella preparazione degli sci. Passler, niente Giochi.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Dimenticate le immagini di Lisa Vittozzi che arriva trionfante sul traguardo, con una tribuna stipata all’inverosimile che sventola tricolori come se non ci fosse una fine: ad Anterselva l’unico tricolore che ha sbandierato nel grigio pomeriggio di martedì è quello francese, con la selezione transalpina capace di dominare come da copione la 4×7,5 uomini. Dove l’Italia cullava qualche ambizione da podio, naufragata però ben presto con la prima frazione che ha già relegato il quartetto azzurro a una distanza incolmabile dalla zona medaglie. E il 14esimo posto finale ha innescato inevitabilmente più di una polemica nel clan italiano.

Giacomel non nasconde la delusione: “Tutti possono sbagliare”

Una volta tanto però i panni sporchi, anziché in casa, l’Italia ha pensato bene (o male, fate voi) di lavarli in pubblico. Con Tommaso Giacomel che ha fatto capire qual è stata la ragione di un ritardo così evidente (oltre 4’). “Abbiamo avuto grossi problemi con gli sci, non si può nascondere questa cosa che è sotto gli occhi di tutti”, ha spiegato l’ex leader di Coppa del Mondo.

“Dispiace soprattutto per gli skimen, che fanno un grosso lavoro ma che stavolta non sono riusciti ad azzeccare le lamine e la sciolina per metterci nelle condizioni di essere competitivi. Nella vita può capitare di sbagliare, e un lavoro difficile come il loro a volte comporta anche errori come questi. A volte sbagliano le altre nazionali, oggi è toccato a noi e ci teniamo la rabbia per un risultato che non riflette il nostro reale valore”.

Detto che sarebbe stato pressoché impossibile stare al passo con le nazionali che sono andate a medaglia (dietro la Francia si sono piazzate Norvegia e Svezia), di sicuro la 14esima posizione finale non rende giustizia a quelle che erano le attese. Ma in generale in campo maschile poco o nulla sta funzionando in queste olimpiadi: tolto l’argento al quale hanno contributo Hofer e Giacomel nella staffetta mista che ha aperto il programma, per il resto sono arrivate solo delusioni, con Giacomel che forse ha pagato un calo di forma dopo aver dominato nel circuito di Coppa del Mondo a cavallo della fine dell’anno.

Rebecca Passler non disputerà né la staffetta e né la Mass Start

Il paragone con le donne non può reggere, e l’auspicio è che quantomeno domani, quando sarà tempo di staffetta 4×6 femminile, la forbice possa ampliarsi ulteriormente, perché significherebbe che le azzurre sapranno conquistare un altro piazzamento di valore (e possibilmente sul podio).

Nella staffetta seleziona dai direttori tecnici azzurri non c’è il nome di Rebecca Passler: sospesa per la positività al letrozolo a pochi giorni dai giochi, riammessa dopo aver presentato ricorso al TAS di Losanna (in pratica è stata presa per buona la contaminazione accidentale per aver mangiato un cucchiaio di nutella dopo che lo aveva già utilizzato sua madre), Passler resterà comunque spettatrice e non disputerà neppure la Mass Start. L’Italia della staffetta vedrà in azione Hanna Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi, già protagoniste dell’ultima tappa di Coppa del Mondo.