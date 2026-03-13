Biathlon, Lisa Vittozzi ancora protagonista: a Otepae è seconda dietro Simon nella gara Sprint

La penultima tappa di CdM in Estonia regala il 18esimo podio stagionale all'Italia: Lisa Vittozzi battuta solo da Julia Simon dopo un duello entusiasmante. E "vede" il terzo posto nella generale

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La stagione dei record del biathlon azzurro non conosce fine: a Otepae, nella penultima tappa di Coppa del Mondo, nella Sprint femminile Lisa Vittozzi sale nuovamente sul podio, seconda alle spalle della francese Julia Simon che l’ha beffata per meno di tre secondi dopo un duello entusiasmante che s’è deciso sul filo dei centesimi. Un secondo posto che vale tanto per la campionessa olimpica di Sappada, che in quest’ultimo scorcio di stagione sta dimostrando di aver ritrovato la gamba dei giorni buoni, pensando ai tanti problemi fisici con i quali ha dovuto convivere negli ultimi due anni.

Lisa soddisfatta: “Ero preoccupata per il poligono, è invece…”

L’ottimo risultato ottenuto da Vittozzi gli consentirà di partire per seconda nella gara a Inseguimento di sabato, dove a questo punto sarà nuovamente tra le atlete favorite per la vittoria finale. Lisa non ha commesso alcun errore nei 10 colpi sparati al poligono, e questo ha fatto al solito tutta la differenza del mondo, pensando anche al format breve della gara. “Oggi posso dire di essere davvero soddisfatta della mia prestazione”, ha spiegato ai canali FISI.

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“Sono partita molto bene, ero un po’ preoccupata per il poligono perché ho fatto fatica ad azzerare a causa del vento, però ho visto che davanti a me sparavano tutti bene e mi sono tranquillizzata, lavorando su ogni colpo. Oggi era necessario gestire il poligono.

Arrivo alle ultime gare dell’anno ancora in forma: dopo le olimpiadi ho passato settimane intense, ma sono rimasta concentrata, pensando a riposare per finire bene la stagione. Sinceramente la classifica generale non è mai stata il mio obiettivo, non penso al podio e se finisco nelle cinque posso essere contenta, anche perché ho saltato tre gare a gennaio per rifinire la preparazione olimpica e so di aver lasciato sul piatto punti pesanti”.

L’assalto al podio in CdM è ancora possibile

Vittozzi a Otepae ha collezionato il quarto podio stagionale, confermandosi tra le migliori della disciplina e salendo al sesto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, a pochi punti di distanza Hanna ed Elvira Oeberg e 88 punti dall’altra svedese Anna Magnusson, attualmente terza in classifica. La francese Lou Jeanmonnot, terza oggi dietro Simon e Vittozzi, è sempre leader della generale, lanciatissima verso la conquista della sfera di cristallo con oltre 200 punti di vantaggio sulla finlandese Suvi Minkkinen quando al termine della stagione mancano 5 gare.

Per l’Italia in terra estone la giornata ha regalato anche la buona prova di Rebecca Passler: l’atleta esclusa all’ultimo dalle convocate per i giochi olimpici a causa della positività accidentale al letrozolo ha chiuso 16esima, pagando dazio a un errore al poligono. Hanna Auchentaller è finita 31esima (con un errore), Michela Carrara 40esima con due errori.