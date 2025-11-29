Biathlon, Lisa Vittozzi torna dopo quasi 2 anni e con Wierer trascina l'Italia: secondo posto in staffetta

Un ritorno decisamente incoraggiante, quello di Lisa Vittozzi: assente dal marzo 2024, la sappadina trascina le compagne nella staffetta d'apertura di CdM. Bene anche Dorothea.

È tornata Lisa e l’Italia ha battuto subito un colpo. Con la staffetta 4×6 femminile che nella prova che ha inaugurato la nuova stagione di Coppa del Mondo è salita subito sul podio, unica che ha tentato di resistere al dominio (annunciato) delle francesi. Uno splendido secondo posto ha però ricompensato tutti gli sforzi profusi dalle azzurre: Michela Carrara, Hannah Auchentaller, la veterana Dorothea Wierer e la rientrante Lisa Vittozzi (assente da più di una stagione intera, dopo aver vinto la sfera di cristallo nel 2023-24) hanno dimostrato che la stagione che conduce ai giochi olimpici sulla pista di casa di Anterselva potrebbe regalare davvero tante buone notizie, almeno in ambito femminile.

Anche Wierer è bella carica: un debutto incoraggiante

C’era attesa a Oestersund per il ritorno in pista di Vittozzi, che aveva saltato l’intera annata passata per via di un problema alla schiena accusato nell’autunno del 2024, tale da consigliarle di evitare ricadute per concentrarsi sulla stagione che avrebbe portato alle olimpiadi di Milano-Cortina.

Ma un rientro così scoppiettante erano in pochi ad aspettarselo: Lisa ha dimostrato di stare decisamente bene, facendo registrare un crono notevole sugli sci e rivelandosi implacabile anche al poligono, non avendo dovuto utilizzare alcuna ricarica a terra e commettendo un unico errore in piedi.

In ottima condizione è sembrata essere anche Dorothea Wierer: la fuoriclasse di Rasun ha aperto nel migliore dei modi la staffetta, con un solo errore a terra che non le ha impedito di uscire davanti a tutte dopo la prima frazione. Michela Carrara nella seconda ha invece dovuto far fronte a un giro di penalità (oltre a due ricariche in piedi) e questo ha condizionato un po’ tutto il proseguo della gara delle azzurre, costrette a inseguire a partire proprio dalla terza frazione (28 secondi di ritardo e sesto posto assoluto).

Lisa veloce sugli sci e precisa al poligono. E domani c’è la mixed

È stato questo il momento nel quale è tornata sugli sci Lisa Vittozzi, che è letteralmente volata nei tratti di scorrimento, mentre al poligono ha dimostrato di non aver sentito affatto la lunga pausa forzata alla quale è dovuta sottostare nei mesi scorsi. Lisa è uscita nuovamente in seconda posizione a mezzo secondo dalla Francia, che poi nell’ultima frazione ha preso il largo, con Auchentaller che dopo aver usato due ricariche a terra ha badato a controllare il ritorno della Repubblica Ceca, che ha chiuso a 17 secondi dalle azzurre (che a loro volta ne hanno pagati 13 dalle francesi).

Fuori dal podio Svezia, Austria e Finlandia, malissimo la Germania che non è entrata neppure tra le prime 10 (e così anche la Norvegia, che ha chiuso 13esima). Domani si tornerà in pista con la mixed relay, mentre la prossima settimana sono in programma le prime gare individuali, con Vittozzi e Wierer pronte a mandare messaggi a se stesse e alle rivali.