Biathlon, per Laegreid bronzo e corna: il norvegese rivela il tradimento, scoppia in lacrime e chiede perdono

Faccia di bronzo oppure realmente pentito? Probabilmente sia l’uno sia l’altro. Già, perché Sturla Holm Laegreid si è reso protagonista di una doppia “impresa” a stretto giro di posta: il norvegese prima ha conquistato il terzo posto (e la conseguente medaglia di bronzo) nella 20 km di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, poi ha avuto il coraggio di confessare il suo tradimento in diretta tv, ai microfoni dell’emittente NRK. Un’ammissione di colpa condita da lacrime di circostanza e da un’espressione sofferente che ha già diviso il popolo dei social tra colpevolisti e fautori del perdono e della riconciliazione.

Biathlon, Laegreid terzo nella 20 km di biathlon

Laegreid, 28 anni, ha conquistato il suo primo podio olimpico in carriera piazzandosi terzo nella gara vinta dal connazionale Johan-Olav Botn davanti al francese Eric Perrot. Una soddisfazione enorme, celebrata dal norvegese con lacrime di commozione. E probabilmente di pentimento. Il motivo l’ha spiegato lo stesso Laegreid ai microfoni dell’emittente nazionale pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo. Una confessione in piena regola del tradimento alla fidanzata, con cui stava insieme da pochi mesi, insieme alla speranza di poterla riconquistare. A pochi giorni da San Valentino, una vera e propria scena cult.

Laegreid: dopo il bronzo, la confessione del tradimento

“C’è una persona con cui avrei voluto condividere questo momento e che forse oggi non mi sta neppure guardando“, ha esordito Laegreid. “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e più gentile del mondo. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande. L’ho tradita“, ha aggiunto a denti stretti. “È stata la settimana peggiore della mia vita, avevo una medaglia d’oro nella mia vita…”, ha continuato con la voce impastata di lacrime. “Ho occhi solo per lei. Non so cosa speri di ottenere dicendo queste cose, ma negli ultimi giorni lo sport è passato in secondo piano. Avrei voluto poter condividere tutto questo con lei”.

Milano Cortina, social divisi: sceneggiata o pentimento?

Dopo la rivelazione, la richiesta di perdono: “Vorrei essere un buon esempio, bisogna ammettere quando si sbaglia, bisogna ammettere quando fai qualcosa che non puoi accettare e ferisci qualcuno che ami così tanto”. Chissà se l’ex tradita si farà convincere. Sui social in tanti non hanno nascosto i loro dubbi. “Sceneggiata degna di Hollywood“, il commento di un fan. “La cosa più stupida che abbia mai visto”. E ancora: “Non si riconquista certo un amore così”. Ma c’è anche chi gli darebbe un’altra chance: “Sembra sincero e sofferente”. Oppure: “O è davvero pentito oppure meriterebbe l’Oscar”.

