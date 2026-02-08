Biathlon: Vittozzi super, ma la Rai oscura il momento clou dell’argento, utenti furiosi. Il tributo di Cortina a Wierer

Nuova bufera sulla Rai, che ha tolto il collegamento nel momento decisivo della frazione di Vittozzi che ha regalato l'argento all'Italia nel biathlon. Poker olimpico per Wierer

L’Italia sale sul secondo gradino del podio nella staffetta mista 4 x 6km del biathlon grazie a un’ultima frazione sensazionale di Lisa Vittozzi, che ha fatto la differenza dal poligono dove non ha commesso nemmeno un errore. Peccato però che l’impresa dell’azzurra non sia stata visibile per i tanti tifosi italiani sintonizzati sui canali Rai, che nel momento clou ha tolto il collegamento per mostrare il podio dello slalom gigante parallelo femminile dello snowboard. Impresa di Dorothea Wierer, a medaglia per la quarta Olimpiade consecutiva e celebrata da Cortina.

Staffetta azzurra d’argento nel biathlon, Vittozzi sublime

Le attese erano alte, così però come la competizione viste le tante Nazioni in odore di medaglia. Per questo l’impresa realizzata da Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi assume i contorni dell’impresa visto l’argento conquistato alle spalle di una Francia praticamente inavvicinabile. Una medaglia (la più prestigiosa raccolta dal nostro movimento nella staffetta mista del biathlon) resa possibile dall’ultima incredibile frazione di Lisa, che ha staccato nettamente le inseguitrici e tenuto il ritmo di Julia Simon soprattutto grazie a due prestazioni perfette dal poligono.

Bufera sulla Rai, oscurato il momento decisivo della frazione di Vittozzi

La seconda soprattutto, vista l’inevitabile tensione provata dalle atlete essendo l’ultimo poligono della gara. Peccato però che quel momento decisivo in cui Vittozzi ha fatto davvero la differenza sia stato perso dai tanti tifosi italiani collegati su Rai. Questo perché l’emittente nazionale ha preferito togliere il collegamento dal biathlon per dare spazio alla premiazione nel PGS femminile, nonostante questa potesse essere registrata e mostrata successivamente come uno dei tanti utenti furiosi ha evidenziato su X: “Rai sul pezzo. Ora, bello il podio della Dalmasso nello snowboard, ma potevi pure registrarlo invece di interrompere diretta-biathlon proprio nel momento topico: la Vittozzi che fa 5/5 sull’ultima piazzola di tiro. Ma che c***o avete dentro la testa? La ghisa?”.

Le critiche alla Rai non si esauriscono certamente qui, con alcuni utenti che ormai non sembrano nemmeno più sorpresi della gestione della tv nazionali: “Complimenti intanto alla solita Rai per essere riuscita a non mostrare il poligono finale di Lisa Vittozzi che vale l’argento. Nulla di sorprendente”; e ancora: “Complimenti alla #Rai che perde la diretta del poligono decisivo della Vittozzi… un sevizio pubblico che continua a raccontare le Olimpiadi nel segno della qualità. Ma che abbiamo fatto di male?”.

Wierer celebrata da Cortina

Prima di Vittozzi era stato il turno di Wierer, senza dubbio l’azzurra più attesa nel biathlon, protagonista anche lei di una frazione positiva, nonostante qualche secondo di ritardo accumulato nella seconda parte, e fondamentale per conquista finale dell’argento, che le ha permesso di realizzare uno storico poker, ovvero salire sul podio in quattro edizioni consecutive dei Giochi. Un’impresa celebrata da Cortina, che al momento della premiazione ha tributato a Dorothea applausi e urla ancora più calorose rispetto ai suoi compagni di squadra. Questo anche perché, oltre a essere originaria della zona, quelle di Milano Cortina saranno le ultime olimpiadi di Wierer, che poche settimane fa aveva salutato tra gli applausi anche la Coppa del Mondo.